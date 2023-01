P

Polski internauta odtworzył mieszkanie i bohaterów "Świata według Kiepskich" w wersji z klocków Lego. Filmik stał się viralem na TikToku - wyświetlono go już ponad 1,6 miliona razy i liczba ta błyskawicznie rośnie. To zresztą nie pierwszy taki projekt "budowniczego" ukrywającego się pod nickiem Ponury.

TikTok oszalał na punkcie "Świata według Kiepskich" w wersji Lego. Fot. https://www.tiktok.com/@p0nury/

"Świat według Kiepskich" w wersji Lego stał się hitem TikToka. W jeden dzień przebił grubo ponad milion wyświetleń

Internauci są zachwyceni dbałością o szczegóły projektu. I podsyłają propozycje innych polskich seriali, które można przerobić na klocki.

Ponury, czyli twórca filmiku, zajmuje się podobnymi projektami od dłuższego czasu. Z klocków zbudował też plany seriali i filmów tj. "Stranger Things", "Breaking Bad" czy "Harry Potter".

Czy jest coś, czego nie da się zbudować z Lego? Chyba nie i udowodnia to Ponury, który z niemalże podstawowych elementów potrafi wyczarować światy znane nam z dużych i małych ekranów. Patrząc na jego zdjęcia i filmiki nie tylko ze "Świata według Kiepskich", aż mam ochotę odwiedzić strych rodziców i wyciągnąć zakurzone pudło z klockami i coś zbudować. Szczególnie że jego projekty są (póki co) nie do kupienia. Robi to zupełnie hobbystycznie.

"Świat według Kiepskich" z klocków Lego. TikTok oszalał i chce więcej

"Świat według Kiepskich" to zakończony w zeszłym roku sitcom Polsatu, do którego sentyment tak prędko nie minie. Nawet nie trzeba znać na pamięć mieszkania przy Ćwiartki 3/4, by od razu poczuć się... jak w domu. W klockowej wersji możemy zobaczyć trio uwielbianych bohaterów, a także niesamowitą i pomysłową dbałość o szczegóły.

Ferdek ma swoje niezniszczalne zielone kalesony i żółtą puszkę piwa, Boczek trzyma pęto kiełbasy, a Paździoch ma jak zwykle skwaszoną minę. Nie zabrakło też tureckiego dywanu, meblościanki, a nawet wózka Babki Kiepskiej. Trochę nie pasuje z tyłu zdjęciu rodziców... Harry'ego Pottera, ale po prostu Lego nie wypuściło (jeszcze) klocków z grafikami z serialu.

Użytkownicy TikToka są zachwyceni. "Ooo tego w życiu bym się nie spodziewał, "Jak Lego nie zrobi takiego zestawu, to będę płakać" – czytamy w komentarzach. Wiele osób poprosiło też o instrukcje własnoręcznego zbudowania takiego zestawu, a także złożyło propozycję kupna. Autor zapytał internautów, co jeszcze mógłby zbudować. Sekcja komentarzy zalała się propozycjami: od "13 posterunku" i "Miodowych lata", przez ranczo Wilkowyje i studio teleturnieju "Awantura o kasę", po "Chłopaków z baraków" i "Atak tytanów".

Polski hobbysta przenosi znane seriale (i nie tylko) do świata klocków Lego

Ponury od 2017 roku prowadzi też konto na Instagramie, na którym wrzuca swoje inne "adaptacje" popularnych filmów i seriali. Fachowo to się nazywa MOC - My Own Creation, czyli modele zbudowane przez fanów klocków Lego. Zwykle amatorów, choć Polak przez lata stał się ekspertem w tej dziedzinie. Nie jedynym. Np. kilka lat temu mogliście u nas przeczytać wywiad z Pawłem Kmieciem, który dla odmiany budował z Lego Technics.

Na profilu Ponurego znajdziemy w Lego wersjach takie seriale jak "Stranger Things", "Breaking Bad", "Zadzwoń do Saula", "Euforia" i "The Umbrella Academy", a także filmy: "Harry Potter" (stąd miał zdjęcie do mieszkania Kiepskich), "Parasite" i "Jurajski Park" czy nawet odtworzenie "Stańczyka" Jana Matejki, co załączyłem powyżej.