Make Life Harder jest jednym z najpopularniejszych profili satyrycznych na polskim Instagramie. Wraz z Michałem Marszałem z tygodnika "Nie" twórcy MLH poprosili obserwujących o wytypowanie osoby zasługującej na tytuł "Dzban Roku 2022 roku. Tytuł w tym roku został przyznany Adamowi Glapińskiemu.

Prezes NBP Adam Glapiński. Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Michał Marszał z tygodnika "Nie" oraz fanpage Make Life Harder wybrali "Dzbana Roku 2022"

Szef NBP Adam Glapiński pokonał w tym plebiscycie Jacka Sasina. Zdobył ponad 300 tys. głosów więcej

Prezes NBP z tytułem "Dzban Roku 2022"

"Adam Glapiński wybrany oficjalnie Dzbanem Roku 2022 w plebiscycie organizowanym przeze mnie i Make Life Harder na Instagramie. W finale uzyskał ponad 300 tys. głosów i pokonał Jacka Sasina. Łącznie w zabawie głosowano ponad 6 mln razy" – poinformował na swoim Twitterze tygodnik "Nie".

Pod tym postem jest mnóstwo dość dosadnych komentarzy. "Żeby pokonać Sasina w plebiscycie na dzbana, to trzeba być prawdziwą cegielnią", "To jaką nagrodę dostanie w tym roku Kowalski?!", "Gratulacje!!! Wygrana mimo dużej rywalizacji" – czytamy w nich.

Z czego zasłynął w 2022 roku Glapiński?

Prezes NPB w ostatnim roku zabłysnął wieloma dziwnymi wypowiedziami. I tak latem 2022 roku Glapiński w czasie spaceru na molo w Sopocie został zaczepiony przez kobietę, która zadała mu kilka pytań o szerzący się w Polsce kryzys. Adam Glapiński zapytał wówczas, kiedy kobieta brała swój kredyt. Gdy odpowiedziała, że dwa lata temu, usłyszała, iż miała "najtańsze raty w historii".

– Cieszyła się Pani, że miała najniższy kredyt? – dopytywała też arogancko żona prezesa NBP. – W lecie będą najwyższe stopy (...), a potem zaczną lekko spadać – oznajmił także prezes NBP. Kobieta powiedziała, że nie da rady ze spłatą, ale prezes polecił jej skorzystać z wakacji kredytowych. Wtedy Polacy dowiedzieli się, że więcej można dowiedzieć się o tym, co będzie robił NBP na molo w Sopocie, niż podczas oficjalnych konferencji.

Glapiński słynie także z wielu wypowiedzi, w których atakuje opozycję i Daniela Tuska. W głośnym wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Adam Glapiński uderzył w Donalda Tuska i Niemcy. Mówił m.in.: "Obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. Taki jest ich plan. Z tym planem został wysłany do Polski Donald Tusk".

Powiedział też, że zastanawiał się, dlaczego Donald Tusk zaatakował jego oraz Narodowy Bank Polski. Przypomnijmy, lider PO stwierdził w lipcu "ten człowiek powinien odejść jak najszybciej, gdyby miał godność, to by sam zrezygnował po tym, co zgotował Polakom". "Jeśli nie, musimy znaleźć sposoby, żeby uwolnić Polskę od tego ciężaru" – powiedział.