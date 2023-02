S

Sam początek lutego przywitał nas temperaturami na plusie, ale już lada dzień możemy spodziewać się kolejnego uderzenia zimy. Najbliższy weekend upłynie nam pod znakiem mroźnych temperatur i opadów śniegu.

Prognoza pogody Fot. screen Windy

Prognoza pogody na luty. Zima powróci do Polski

Pierwszy weekend lutego i kolejne dni miesiąca przyniosą dobre wieści dla amatorów zimowego szaleństwa: do Polski powróci bowiem zima. Jak zapowiada w rozmowie z PAP synoptyk z IMGW Dorota Pacocha, już od piątku 3 lutego czekać nas będzie spora zmiana pogody – z której zdecydowanie zadowolone będą osoby przebywające aktualnie na feriach zimowych.

– Na wschodzie i południu Polski będzie padał śnieg. Obfitych opadów należy się spodziewać w górach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kilkanaście centymetrów – tłumaczy Dorota Pacocha. Synoptyk dodaje przy tym, że opadów śniegu należy się spodziewać również we wschodniej i południowej części kraju, z wyłączeniem obszarów podgórskich.

IMGW zapowiada mrozy. Nawet minus kilkanaście stopni

Co więcej, możemy liczyć na to, że śnieg utrzyma się tym razem dłużej – prognozowane są bowiem niskie temperatury. W weekendowe noce w górach i obszarach podgórskich mogą one sięgnąć nawet minut 15 stopni Celsjusza.

W pozostałej części kraju tak spektakularnych mrozów raczej w najbliższy weekend nie będzie.

– W nocy będzie na lekkim minusie. Najniżej ok. minus 6 na południu. Natomiast w północno-zachodniej połowie kraju temperatury w ciągu dodatnie albo na lekkim plusie, albo w okolicach zera. Będzie padał deszcz, ewentualnie deszcz ze śniegiem, z pokrywy śnieżnej niestety nici – tłumaczy synoptyk IMGW.

W przyszłym tygodniu kilkustopniowych mrozów możemy jednak oczekiwać w większości kraju, z wyjątkiem obszarów nadmorskich. Nocami w Warszawie temperatura będzie sięgać nawet do minus 6 stopni Celsjusza.

