PZPN idzie za ciosem. Zapowiada się gigantyczna inwestycja, o której marzono od lat

Jak poinformowało TVP Sport, Polski Związek Piłki Nożnej planuje wybudować ośrodek szkoleniowy należący do federacji. Ma być to prawdziwy dom dla polskiego futbolu. A skoro o domach mowa, PZPN chce również znaleźć swoje nowe miejsce na siedzibę. Pomysłem może być sąsiedztwo z PGE Narodowym.

Prezes Cezary Kulesza ma ambitne plany. Po nowym trenerze z dużym nazwiskiem czas na wielką inwestycję w bazę. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Cezary Kulesza jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej od sierpnia 2021 roku

Federacja na otwarcie roku przedstawiła nowego selekcjonera, Fernando Santosa

PZPN ma spore plany względem infrastruktury, tj. budowy ośrodka szkoleniowego

Piotr Kamieniecki z redakcji internetowej TVP Sport jako pierwszy poinformował, że Polski Związek Piłki Nożnej będzie chciał postawić kolejny, poważny krok na drodze do rozwoju. Tak można rozumieć gigantyczną inwestycję, jaką byłoby wybudowanie własnego ośrodka szkoleniowego.

– Trzeba jeszcze wszystko dokładnie policzyć. Na pewno przydatna byłaby rządowa pomoc. Gdyby pojawiło się zielone światło, to byłaby to inwestycja realna do sfinalizowania. To poważna kwestia, która wymaga odpowiedniego pomyślunku – przyznaje cytowany przez TVP Sport prezes PZPN Cezary Kulesza.

Ośrodek polskiej piłki w Otwocku?

Szef piłkarskiej federacji potrafi zaskakiwać. Mało kto spodziewał się, że PZPN będzie w stanie przekonać do pracy z Biało-Czerwonymi tak znanego trenera, jak Fernando Santos. A jednak, prezes Kulesza potrafił w odpowiedni sposób zabawić się z mediami i z wielu kandydatur, wybrać ostatecznie tą, która zaskoczyła obserwatorów nie tylko w kraju nad Wisłą.

Chociażby na ten podstawie, trudno jest nie traktować jako możliwej do realizacji, wizji budowy ośrodka szkoleniowego dla polskiej piłki. Gdzie miałaby się znajdować? Pomysłów było kilka, od Grodziska Wielkopolskiego, poprzez zaangażowanie większych środków w Legia Training Center. Ostatecznie może jednak stanąć na nieoczywistej koncepcji, mianowicie wybudowaniu ośrodka PZPN od zera w Otwocku.

Miasto wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej, od centrum stolicy oddalone o nieco ponad 20 kilometrów. Lokalizacyjnie wydaje się to dobry strzał.

"Władze Otwocka mają pozytywnie podchodzić do myśli o budowie ośrodka federacji w mieście i są gotowe przekazać za darmo grunty potrzebne do stworzenia centrum szkoleniowego. Brakuje jednak szczegółów dotyczących finansowania projektu oraz jego skali. Fakt jest taki, że temat budowy jest mocno procedowany w PZPN i czynione są kroki, by słowa sprzed wyborów przekuć w realne czyny." – czytamy w tekście TVP Sport.

Polska piłka może liczyć na Skarb Państwa

Prezes Kulesza wspomina o rządowej pomocy. PZPN może liczyć na przychylność ze strony m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Z tego względu doszło nawet do... sporego zgrzytu, nazwanego szumnie aferą premiową.

Wydaje się, że skoro PMM brał pod uwagę możliwość solidnej premii na poziomie 50 milionów złotych dla seniorskiej kadry, to może się znaleźć trochę złotówek ze Skarbu Państwa na długofalową inwestycję w przyszłość.

Warto przypomnieć, że nie tak dawno PZPN pochwalił się przedłużeniem umowy sponsorskiej z PKN Orlen. To może być jeden z kierunków finansowania, choć to tylko nasze przypuszczenia. Daniel Obajtek, szef państwowego koncernu, jest znany z zamiłowania do sportu i solidnego wspierania Biało-Czerwonych, na różnych polach.

Ośrodek szkoleniowy to jednak nie jest jedyny pomysł ze strony PZPN. Okazuje się, że federacja chciałaby przenieść się nieco bliżej PGE Narodowego. Prezesowi Kuleszy podobno marzy się nawet niedalekie sąsiedztwo z największym piłkarskim stadionem w kraju.

Obecnie siedziba PZPN mieści się w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej.