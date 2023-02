Stłuczka na parkingu. Co powinien zrobić kierowca?

Zatłoczone parkingi to zmora kierowców. W takich sytuacjach stłuczka może przytrafić się praktycznie każdemu. Co wtedy należy zrobić?

Co zrobić w razie stłuczki na parkingu? Fot. Artur Zawadzki / Reporter

Gdy kierowca jest sprawcą stłuczki, najlepiej, by przyznał się do niej przed innym kierującym. Jeśli poszkodowany uczestniczył w zdarzeniu, wystarczy obejrzeć szkody i spisać oświadczenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jego wzór znajdziemy w internecie.

W oświadczeniu o szkodzie parkingowej powinny znaleźć się następujące elementy:

data i miejsce zdarzenia

okoliczności, w jakich doszło do szkody

opis szkód

dane uczestników zdarzenia, ze wskazaniem sprawcy i poszkodowanego

informacje na temat samochodów uczestniczących w zdarzeniu, wraz z numerem polis i nazwami zakładów ubezpieczeniowych.

Innym wyjściem jest wezwanie na miejsce zdarzenia policjantów, którzy ustalą okoliczności oraz sprawcę, a także nałożą mandat karny. Według taryfikatora stłuczka na parkingu, która została uznana za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest objęta karą finansową w wysokości 200-500 zł. Kierujący w tym przypadku może otrzymać nawet 6 punktów karnych.

Jeśli jest się sprawcą stłuczki, warto zrobić następujące rzeczy:

1. Dokonać oceny uszkodzeń i odprowadzić samochody w bezpieczne miejsce, by nie blokować ruchu innych.

2. Postarać się porozumieć z drugim kierowcą. Należy wspólnie ustalić, kto jest sprawcą i podpisać oświadczenie. 3. Policję należy wezwać wtedy, gdy odpowiedzialność za stłuczkę na parkingu jest kwestią sporną.

Odmowa wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzeń na parkingach praktycznie nie następuje. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają należne świadczenia odszkodowawcze. Pokrywają koszty naprawy bezgotówkowej.

Co zrobić w przypadku pierwszej stłuczki?

W tym poradniku pisaliśmy też, co zrobić w przypadku nie tylko pierwszej stłuczki. Każda stłuczka to duży stres dla kierowcy, a jeśli jest tą pierwszą w życiu, to zdenerwowanie potrafi całkowicie sparaliżować myśli. Jak wiadomo, panika to prosta droga do licznych, niekiedy kosztownych błędów. Emocji pewnie i tak nie unikniemy, ale jeśli zawczasu zapoznamy się z zasadami postępowania przy stłuczce, będą one o wiele mniejsze.