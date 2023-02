Kukiz o planach startu Porozumienia z AgroUnią: "Dziwaczna koalicja"

Dorota Kuźnik

Z daniem Pawła Kukiza to ordynacja wyborcza skłania małe partie polityczne do tego, by startowały ze wspólnych list. Inaczej, jak ocenia, te nie mają szans na przekroczenie progu wyborczego. Lider Kukiz'15 ocenił, że to skutek braku jednomandatowych okręgów wyborczych, o które wielokrotnie apelował. Polityk skomentował także pomysł startu ze wspólnych list Porozumienia oraz AgroUnii.