Anna Nowak-Ibisz uderzyła w Krzysztofa Ibisza. "Poczucie osamotnienia"

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz przez cztery lata byli małżeństwem. Para doczekała się syna Vincenta, który właśnie dopiero co skończył 17 lat. W dniu jego urodzin mama nastolatka w mediach społecznościowych zamieściła post, za pomocą którego złożyła mu życzenia. Między słowami można zauważyć, że delikatnie wbiła szpilkę swojemu byłemu mężowi.

Anna Nowak-Ibisz uderzyła w Krzysztofa Ibisza przy okazji urodzin ich syna Fot. Wojciech Olkusnik/East News; ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Krzysztof Ibisz aktualnie pozostaje już w trzecim związku małżeńskim. Dwa poprzednie zakończyły się rozwodem

Prezenter słynie z tego, że ma znakomity kontakt ze swoimi byłymi żonami. Jak sam przyznał ma rodzinę, na którą w każdej chwili może liczyć.

Krzysztof Ibisz ma trzech synów. Po jednym z każdą ze swoich partnerek

Teraz Anna Nowak-Ibisz z okazji 17 urodzin ich syna dodała post, w którym wyznała, jak czuła się, wychowując samodzielnie dziecko

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz stanęli na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Ich małżeństwo przetrwało cztery lata, a owocem ich miłości jest syn Vincent. Było to już drugie małżeństwo prezentera. Wcześniej gwiazdor Polsatu przez sześć lat był mężem Anny Zejdler, z którą ma syna Maksymiliana.

Niespełna dwa lata temu Ibisz po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem jego wybranką została Joanna Kudzbalska, obecnie Ibisz. Szersze grono widzów kojarzyło kobietę z drugiej edycji programu "Top Model" emitowanego na antenie telewizji TVN. We wrześniu ubiegłego roku dziennikarz po raz trzeci został ojcem, a na świecie powitał trzeciego syna, Borysa.

Anna Nowak-Ibisz uderzyła w Krzysztofa Ibisza przy okazji urodzin ich syna

Dzielenie czasu pomiędzy trójką synów z pewnością jest karkołomnym zadaniem. Mimo wszystko starsi synowie są już w takim wieku, że nie potrzebują nieustannego nadzoru ze strony rodziców. Syn Anny Nowak-Ibisz i Krzysztofa Ibisza, Vincent, właśnie skończył 17 lat, o czym poinformowała jego mama przy pomocy Instagrama.

Od rozwodu rodziców chłopaka minęło już czternaście lat. Krzysztof Ibisz wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że ma bardzo dobre relacje ze swoimi byłymi żonami. Bardzo często chwalili się wspólnymi kadrami ze świąt czy wakacji. Mimo to we wpisie, który umieściła dziennikarka, przyznaje, że czuła się osamotniona, wychowując samodzielnie Vincenta.

"Kocham tego faceta nad życie. Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę... Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości. I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać skąd przychodzimy... Jeśli dzieci przychodzą z miłości, są upragnione i wyczekiwane, to miłość będzie je prowadzić przez resztę życia" – przyznała Anna Nowak-Ibisz.

Tymczasem na instagramowym profilu Krzysztofa Ibisza pojawiło się nagranie, na którym prezentuje "niedzielny rytuał" z żoną i najmłodszym synem Borysem. Na wideo widać, jak nowy uczestnik programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spędził niedzielne popołudnie.

"Nasz niedzielny rytuał to spacerki po warszawskich parkach. Jakie Wy macie rodzinne niedzielne zwyczaje? Pozdrawiamy" – napisał prezenter w swoim nowym wpisie na Instagramie.