Rushdie po raz pierwszy skomentował atak. "Moim głównym uczuciem jest wdzięczność"

Maja Mikołajczyk

Salman Rushdie udzielił wywiadu tygodnikowi "The New Yorker". Pisarz po raz pierwszy skomentował w nim ataka nożownika, do którego doszło w ubiegłym roku. "Moim głównym uczuciem jest wdzięczność" –powiedział Rushdie.