Dawna kochanka księcia Harry'ego ponownie o jego wyznaniu. Tłumaczy, dlaczego zabrała głos

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare" podzielił się pikantnymi szczegółami ze swojego życia. Między innymi zdradził, w jaki sposób stracił dziewictwo. Do brytyjskich mediów jakiś czas temu zgłosiła się Sasha Walpole, która wyjawiła, że to właśnie z nią brytyjski książę pierwszy raz uprawiał seks. Teraz udzieliła kolejnego wywiadu.

Dawna kochanka księcia Harry'ego ostro o jego wyznaniu. Znowu zabrała głos Fot. Hannah Mckay/Associated Press/East News

Autobiograficzna książka księcia Harry'ego wywołała prawdopodobnie więcej emocji niż serial dokumentalny Netfliksa "Harry i Meghan"

Autor publikacji opowiedział między innymi o tym, jak potraktowała go kobieta, z którą stracił dziewictwo

Jak się okazało, dawna kochanka zgłosiła się do brytyjskich mediów, którym niedawno udzieliła kolejnego wywiadu

Książę Harry wciąż jest na świeczniku, a wszystko za sprawą jego autobiografii. Zdradził w niej szczegóły ze swojego życia prywatnego, o których nigdy wcześniej nikomu nie mówił. Były książę Sussexu opowiedział m.in. o szczegółach swojego pierwszego razu. Inicjację seksualną miał przeżyć w wieku 17 lat ze starszą od siebie kobietą.

Kiedy dawna kochanka Harry'ego zorientowała się, że została opisana w autobiografii "Spare", sama zgłosiła się do mediów. Co prawda były członek rodziny królewskiej nie ujawnił jej tożsamości, jednak jak twierdzi, musiała przedstawić swoją stronę medalu. W najnowszym wywiadzie 40-letnia Sasha Walpole wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na swoje wyznanie.

Nie rozumiem, czemu opowiedział o tym z takimi szczegółami. Mógł napisać, że stracił dziewictwo i koniec! On zrobił to, bo myślał, że spuszczę głowę i będę milczeć. Gdyby nie napisał tego wszystkiego, nie zrobiłabym nic. Nie zdradziłam naszego sekretu przez 21 lat. Nic bym dalej nie mówiła, gdyby nie fakt, że on opisał to w swojej książce. Muszę teraz opowiedzieć to moimi słowami.

"Wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona"

Książę Harry w swojej autobiografii opisał ze szczegółami, w jaki sposób utracił swoje dziewictwo ze starszą od siebie kobietą. "Bardzo kochała konie i potraktowała mnie jak młodego ogiera. Dosiadłem ją szybko, po czym dała mi klapsa w tyłek i przytrzymała mnie... jednym z moich błędów było pozwolenie na to, by stało się to na polu, tuż za ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział" – opisywał.

Kiedy do sieci wyciekły fragmenty książki długo spekulowano, kim była kochanka księcia. Jednak nikt się nie spodziewał, że chwilę później tajemnicza kobieta sama zgłosi się do mediów. W wywiadzie dla "Daily Mail" wyznała, że uprawiała seks z księciem Harrym z okazji jej 19. urodzin.

Zaczął mnie całować. To było namiętne, intensywne. Oboje wiedzieliśmy... To szybko zamieniło się z pocałunków w coś więcej. Wylądowaliśmy na ziemi (...) To było ekscytujące, bo nie powinniśmy byli tego robić. Ale on nie był dla mnie księciem, a Harrym, moim znajomym. Nie planowaliśmy tego i nie wiedziałam, że on jest prawiczkiem. Nic na to nie wskazywało – wydawało się, że wiedział, co robi.

"To było szybkie, dzikie, ekscytujące. Po wszystkim rzeczywiście dałam mu klapsa, nawet lekko go ścisnęłam. Miał pupę jak brzoskwinia! Ale jeśli mam być szczera, wcale nie upewnił się, czy byłam zadowolona. Był młody. Dopiero gdy jest się starszym, zaczynasz rozumieć takie rzeczy. To był tylko moment namiętności" – podsumowała.