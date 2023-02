TVP postawiła na Edytę Górniak. Gwiazda będzie miała sporo do powiedzenia

Kamil Frątczak

D o największego wydarzenia muzycznego w Europie coraz bliżej. Jednak zanim dojdzie do półfinałowych zmagań w tegorocznym konkursie Eurowizji, Polska musi wybrać reprezentanta naszego kraju. Po pomoc publiczny nadawca zwrócił się do Edyty Górniak, która ma zasiąść w komisji krajowych preselekcji w roli przewodniczącej. To do niej będzie należało ostatnie słowo.