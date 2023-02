Roger Waters przemawiał w ONZ na zaproszenie... Rosji. Usprawiedliwił jej atak na Ukrainę

Roger Waters od dłuższego czasu wzywa do zakończenia wojny w Ukrainie, ale przy okazji wygłasza skandaliczne tezy i stwierdzenia. Tym razem na zgromadzeniu ONZ owszem przyznał, że inwazja Rosji była nielegalna, ale "sprowokowana". Amabasador Ukrainy nawiązał do najsłynniejszej piosenki Pink Floyd i nazwał go "kolejną cegłą w murze rosyjskie propagandy".

Roger Waters przemawiał w ONZ. Stwierdził, że inwazja Rosji była "sprowokowana" Kadr z YouTube, Larry Marano/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Roger Waters to legendarny basista i frontman zespołu Pink Floyd. W ostatnim czasie jednak sprawia, że odechciewa się słuchać ich utworów.

Ma kontrowersyjne poglądy na temat wojny między Rosją a Ukrainą. Niby apeluje o pokój, ale brzmi, jakby był sojusznikiem Władimira Putina.

Po ostatnim wywiadzie, w którym m.in. popierał przywódcę Rosji, został zaproszony przez ten kraj na zgromadzenie ONZ. I znów "popisał się" proputinowską narracją.

Roger Waters w czasie środowego zgromadzenia ONZ poświęconego wojnie w Ukrainie nie wystąpił osobiście, ale wyświetlono jego wystąpienie na wielkim ekranie. Dostał zaproszenie od rosyjskiej delegacji, ale przyznał, że reprezentuje "4 miliardy braci i sióstr".

– Żądamy zmian. Prezydencie Biden, prezydencie Putinie, prezydencie Zełenski, USA, NATO, Rosjo, Unio Europejska, wszyscy zmieńcie kurs i zgódźcie się na zawieszenie broni w Ukrainie już dziś. To oczywiście będzie tylko punkt wyjścia, ale wszystko opiera się na ekstrapolacji punktu wyjścia – przyznał muzyk. Brzmi rozsądnie, prawda? To jednak niestety nie wszystko.

Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę była nielegalna. Potępiam ją w najmocniejszych możliwych słowach. Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę nie była niesprowokowana, więc również potępiam prowokatorów w najmocniejszych możliwych słowach.

Narracja o prowokatorach to część rosyjskiej propagandy, która usprawiedliwia swój atak. Putin od samego początku wojny twierdził, że prowadzi akcję "denazyfikacji" u swojego zachodniego sąsiada, a w sieci krążyło mnóstwo fake newsów o tym, że to Ukraina zaczęła pierwsza.

Rosja zachwycona przemówieniem muzyka Pink Floyd. Ambasador Ukrainy: "Brzdąkaj dalej na gitarze, panie Waters"

Słowa Watersa bardzo się spodobały rosyjskiemu ambasadorowi w ONZ. "Guardian" zwrócił uwagę na to, że Wasilij Nebenzia co prawda przemilczał słowa o potępieniu rosyjskiej inwazji, ale pochwalił go za "bardzo precyzyjną analizę wydarzeń". Nazwał go "jednym z najwybitniejszych działaczy współczesnego ruchu antywojennego", a jego komentarz brzmiał, jakby był przygotowany już wcześniej.

Serhij Kisilica, ukraiński ambasador, był zażenowany przemówieniem Watersa. Zauważył, że Pink Floyd został zakazany przez ZSRR za to, że w 1979 r. krytykował inwazję Rosji na Afganistan, a teraz usprawiedliwia inną. I nawiązał do słynnegoprotest songu zespołu "Another Brick in the Wall" (pl. Kolejna cegła w murze).

To ironia, jeśli nie hipokryzja, że ​​pan Waters próbuje teraz wybielić kolejną inwazję. Jakie to smutne dla jego byłych fanów, gdy widzą, jak akceptuje rolę kolejnej cegły w murze - murze rosyjskiej dezinformacji i propagandy.

"Brzdąkaj dalej na gitarze, panie Waters. To bardziej ci odpowiada niż pouczanie Rady Bezpieczeństwa, jak ma wykonywać swoją pracę" – dodał na koniec ambasador Ukrainy.

Kontrowersyjny wywiad Rogera Watersa. Po nim już nie ma wątpliwości, że jest onucą

Wcześniejsze wypowiedzi Rogera Waters można było złożyć na karb wyrwania z kontekstu lub złej interpretacji. Jednak niedawny wywiad, którego udzielił niemieckiemu dziennikowi "Berliner Zeitung", nie pozostawia wątpliwości. Zastanawiał się np., czy to przypadkiem Joe Biden nie jest większym "gangsterem" niż Władimir Putin.

Najważniejszym powodem dostarczania broni Ukrainie jest profit, który otrzymuje branża zbrojeniowa. I zastanawiałem się: czy Putin jest większym gangsterem niż Joe Biden i ci inni amerykańscy politycy od końca II wojny światowej? Nie jestem pewien. Putin nie najechał Wietnamu i Iraku. Czy to zrobił?

Potem znów przytoczył rosyjską narrację: przekonywał, że Putin wcale nie chce zająć Ukrainy (wcześniej muzyk poparł też aneksję Krymu). "Jedyne, co mówi to: chcę chronić rosyjskojęzyczną populację w tych częściach Ukrainy, gdzie mówiący po rosyjsku boją się zagrożenia ze strony skrajnie prawicowego ruchu, który jest zainspirowany puczem na Majdanie w Kijowie. Puczem, który został szeroko zaakceptowany i dyrygowany przez USA" – oznajmił.

I dosłownie powiedział, że staje po stronie Rosji. Dziennikarz stwierdził, że zawsze brzmi, jakby bronił Putina. "W porównaniu z Bidenem, bronię (org. Compared to Biden, I am). Prowokacje USA/NATO przed lutym 2022 były ekstremalne i bardzo niszczycielskie dla interesu zwykłych ludzi w Europie" – powiedział. Jeśli nie wierzycie, to na jego stronie jest cały wywiad w języku angielskim.