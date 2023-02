Pamiętacie Konkurs Tańca Eurowizji? Dwukrotnie wzięliśmy udział, a raz nawet wygraliśmy

Eurowizja 2023 za pasem, stąd odżyły wszelkie wspomnienia związane z uczestnictwem naszego kraju w tego typu wydarzeniach. W 1994 roku Edyta Górniak zajęła drugie miejsce, dwukrotnie wygraliśmy również Eurowizję Junior. Jednak wielu zapomniało o Konkursie Tańca Eurowizji, w którym Polska dwukrotnie wzięła udział, a raz wygraliśmy.

Konkurs Tańca Eurowizji lata temu wygrany przez Polskę. Fot. youtube.com / @BBC

Konkurs Piosenki Eurowizji zapasem w związku z tym odżyły wspomnienia związane z uczestnictwem naszego kraju w tych wydarzeniach

Większość zapomniała o tym, że również odbył się Konkurs Tańca Eurowizji, który Polsce raz udało się wygrać

Nasz kraj reprezentowali między innymi Katarzyna Cichopek z Marcinem Hakielem, a także Edyta Herbuś i Marcin Mroczek

Eurowizja to konkurs od lat wzbudza wiele emocji. Jak wiemy, w zmaganiach oprócz dorosłych muzyków rywalizować mogą również początkujący młodzi wokaliści, dla których została stworzona Eurowizja Junior. Jednak swojego czasu miał miejsce również Konkurs Tańca Eurowizji, o którym większość zapomniała.

Europejska Unia Nadawców w latach 2007-2008 zorganizowała konkurs we współpracy z brytyjską telewizją BBC, a także International DanceSport Federation. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce 1 września 2007 roku w Londynie. Wówczas każda para musiała zaprezentować dwa tańce konkursowe. Nasz kraj reprezentowała zwycięska para polskiego formatu "Taniec z Gwiazdami" – Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel.

Para zaprezentowała cha-chę do piosenki Michaela Buble "Sway", a także freestyle. Mimo znakomitego debiutu polskiej pary, niestety nie udało nam się uplasować na wysokiej pozycji.

Druga edycja Konkursu Tańca Eurowizji odbyła się również w Wielkiej Brytanii. Tym razem w 2008 roku wszyscy uczestnicy zjechali do Glasgow, by stanął do tanecznej rywalizacji. W drugiej edycji tanecznego wydarzenia Polskę reprezentowali tym razem nie zwycięzcy, a uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" – Edyta Herbuś i Marcin Mroczek, którzy dotarli do półfinału czwartej edycji formatu.

Tym razem każda konkursowa para miała do zaprezentowania tylko jeden taniec. Zatańczyli rumbę w połączeniu z cha-chą i elementami modern jazzu. Nasi reprezentanci zrobili ogromne show i jednocześnie zdobyli serca widzów, a także jury.

Edyta Herbuś i Marcin Mroczek swoim tańcem otrzymali rekordową liczbę 154 punktów i tym samym wygrali drugą edycję Eurovision Dance Contest.

Konkurs inspirowany był sukcesem programu "Strictly Come Dancing", którego format "Dancing with the Stars" opracowała stacja BBC, okazując się hitem na całym świecie. Pary biorące udział w wydarzeniu były nie tylko zawodowymi tancerzami, ale składały się również z połączenia celebryta-tancerz.

Niestety po drugiej edycji Eurowizji Tańca, Europejska Unia Nadawców podjęła decyzję o niekontynuowaniu konkursu. Powód nigdy nie ujrzał światła dziennego. Mimo wszystko zwycięstwo polskiej pary w jednym z dwóch konkursów bez wątpienia można zaliczyć do jednego z większych sukcesów naszego kraju w historii eurowizyjnych konkursów.