Powstała polska odpowiedź na "8. milę", ale z raperką. Można zobaczyć ją w akcji w teledysku

"Zazdra" to pierwszy polski film o raperce – zapowiada się na produkcję dla fanów "8. mili" i... Young Leosi, ale i klimatu blokowisk. Tytułowa Zadra to młoda i utalentowana raperka z osiedla, która walczy o szacun na zdominowanej przez facetów scenie. Czy jej się to uda? Przekonamy się 10 marca, bo wtedy film wejdzie do kin.

"Zadra" to polski film o raperce w stylu "8. mili". Premiera 10 marca. Fot. Dawid Olczak / materiały prasowe Mówi serwis

Reżyserem "Zazdry" jest Grzegorz Mołda ("Matecznik"), a scenariusz napisała Monika Powalisz ("Belfer" i również "Matecznik"). Muzykę skomponował 1988 (Syny).

Główną bohaterkę zagrała Magdalena Wieczorek. Debiutuje jako raperka, ale wcześniej występowała w mniejszych rolach w m.in. w "Kryptonim Polska", "Erotica 2022" i "Czuwaj".

W obsadzie zobaczymy też m.in. Margaret, Kubę Gierszała i Ignacego Lissa.

Właśnie ukazał się teledysk promujący film - "Feniks". Kinowa premiera "Zadry" 10 marca.

Madalena Wieczorek wciela się w postać raperki Zazdry. "Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich jak ona. Dziewczyna walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Jej życie zmienia się, kiedy poznaje Motyla (Jakub Gierszał) – najbardziej rozchwytywanego rapera w kraju" – czytamy w opisie filmu.

Zadra - "Feniks". Zobacz teledysk promujący pierwszy polski film o raperce

"Feniks" to piosenka z filmu "Zadra", którą wykonuje Magdalena Wieczorek, tekst napisał Michał "Żyto" Żytniak. Bity, podobnie jak i cały soundtrack, skomponował Przemysław Jankowiak. Szerzej jest znany jako 1988 z duetu Syny, pracował z Brodką przy płycie "Szadza", a w styczniu stał się laureatem Paszportu Polityki.

Z Magdą Wieczorek spędziliśmy trochę czasu w studio. Na początku miałem wiele obaw, bo polskie kino nie ma wybitnych osiągnięć, jeśli chodzi o ekranizacje opowieści o hip-hopie. Tymczasem na pierwszej sesji studyjnej uznałem, że Magda jest to odpowiednia osoba na właściwym miejscu. Świetnie się z nią pracowało. Jestem zachwycony tym, w jaki sposób i z jakim przekonaniem prezentuje utwory przed kamerą.

1988 w wywiadzie wyznał, że zawsze chciał stworzyć muzykę do filmu i teraz mógł zrealizować swoje marzenie. Starał się także, by brzmiało to wiarygodnie. Recenzje "Zazdry" z zeszłorocznego pokazu na festiwalu w Gdyni pokazują, że wyszło to raczej średnio – na "Filmwebie" ma same oceny 5 i 6 w 10-stopniowej skali, ale "Oglądało się zaskakująco dobrze", jak napisał krytyk Krzysztof Kalbarczyk.

"Zadra" - film z rapującą Magdaleną Wieczorem będzie mieć premierę 10 marca

Najsłynniejsze polskie filmy o raperach to oparte (czy też inspirowane) na prawdziwych historiach "Jesteś Bogiem" o Paktofonice i "Proceder" o Tomaszu Chadzie. Zazdra to postać fikcyjna, ale niektórzy mogą dostrzec w niej sporo podobieństw do polskich wokalistek czy influencerek, które próbują swoich sił w hip-hopie. Sama historia też wydaje się bardzo aktualna, bo w ostatnim czasie coraz więcej raperek faktycznie przebija się do mainstreamu.

Margaret wcielająca w postać przyjaciółki Zadry, Justi, przyznała, że kręcenie filmu o raperce to "kontrowersyjny, ale też odważny pomysł". – Dziewczyny w tej branży nie mają łatwo. Często zderzają się ze ścianą. Próbuje się je przekonać, że hip-hop to nie jest ich podwórko – uzupełniła piosenkarka.

Kuba Gierszał, który gra wydziaranego rapera Motyla, nazwał film "trochę takim hip-hopowym musicalem", czyli czymś, czego w polskim kinie nie ma wcale. "Zazdra" będzie mieć premierę 10 marca - tego dnia ukaże się też cała płyta z muzyką z filmu.