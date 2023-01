nt_logo

50 Cent zapowiada serial o życiu Eminema. "8 mila" trafi na mały ekran

50 Cent ogłosił, że wraz z Eminemem pracuje nad serialową adaptacją filmu "8 mila". Serial telewizyjny, podobnie jak oryginał, będzie inspirowany prawdziwym życiem autora Marshalla Mathersa

Przypomnijmy, że piosenka "Lose Yourself" z filmu Curtisa Hansona wygrała Oscara i dwie statuetki muzycznych nagród Grammy

Niedawno Eminem zagościł na okładce komiksu o Spider-Manie

Powstanie serial "8 mila"

merykański raper 50 Cent zamierza przenieść na mały ekran film "8 mila" z 2002 roku inspirowany biografią Eminema. Dramat sprzed ponad dwudziestu lat swego czasu doczekał się Oscara i dwóch statuetek Grammy.

"8 mila" to film oparty poniekąd na prawdziwej życiowej historii Marshalla Mathersa, znanego powszechnie jako Eminem. Fabuła produkcji z 2002 roku w reżyserii Curtisa Hansona ("Dzika rzeka") rozgrywa się w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Główny bohater Jimmy jest aspirującym białym raperem wywodzącym się z biednej rodziny mieszkającej w przyczepie w ubogim Detroit.

Chłopak pracuje w fabryce samochodów, w której otrzymuje dość kiepską pensję. Chcąc zgarnąć więcej pieniędzy, Jimmy decyduje się wziąć udział w bitwie na rap. Okazuje się, że dwudziestoparolatek ma prawdziwy talent do freestyle'u.

W "8 mili", która miała swoją premierę przeszło 20 lat temu, zagrał m.in. sam Eminem, Kim Basinger ("Tajemnice Los Angeles"), Mekhi Phifer ("Płatne w całości"), Brittany Murphy ("Przerwana lekcja muzyki"), Michael Shannon ("Kształt wody") i Anthony Mackie ("Falcon i Zimowy Żołnierz").

Film został nagrodzony Oscarem i dwoma statuetkami muzycznych nagród Grammy za utwór "Lose Yourself" w wykonaniu Eminema.

Raper 50 Cent zapowiedział w programie "Big Boy TV", że wraz z Eminemem pracuje nad tym, by przenieść "8 milę" na mały ekran. – Chcę by jego (red. Eminema) "8 mila" trafiła do telewizji. Pracujemy nad tym. (...) To będzie coś dużego. Nie ma mowy o niewypałach – stwierdził autor piosenki "Candy Shop".

– Myślę, że powinniśmy to zrobić dla jego spuścizny. To dla mnie ważne, by ludzie to zrozumieli – dodał, wyjaśniając, dlaczego zależy mu na stworzeniu serialowej adaptacji "8 mili".

Po wywiadzie 50 Cent opublikował w mediach społecznościowych nagłówek z artykułu portalu Billboard.com, w którym podano newsa o serialu na podstawie "8 mili". "Myśleliście, że żartuję, a ja jestem bardzo poważnym człowiekiem. To będzie coś szalonego" – możemy przeczytać we wpisie muzyka na Instagramie.

Eminem trafił na okładkę komiksu o Spider-Manie

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Eminem wystąpił na okładce limitowanej edycji komiksu "Amazing Spider-Man #1". Widzimy na niej rapera biorącego udział we freestyle'owej bitwie przeciwko tytułowemu superbohaterowi. Hip-hopowej potyczce przyglądają się inne postaci znane z komiksowego uniwersum Marvela. Pod sceną widzimy m.in. Milesa Moralesa, Luke'a Cage'a, Gwen Stacy jako Ghost-Spider, a także Daredevila.

"Od dziecka jestem fanem Spider-Mana. Walka z nim na okładce to dla mnie wielki zaszczyt" – oznajmił Eminem, który wcześniej zagościł m.in. na okładce komiksu "The Punisher".