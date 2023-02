D o zdarzenia doszło w Iławie w woj. warmińsko-mazurskim. Dwoje 8-latków weszło na zamarznięte trzcinowisko. Lód załamał się pod dziećmi i wpadły one do wody.





Dramat nad rzeką Iławką. Lód załamał się pod dwoma 8-latkami

redakcja naTemat

