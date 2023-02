Cichopek zabrała głos po doniesieniach o ślubie z Kurzajewskim. "Myślimy poważnie o związku"

Po tym, jak media obiegły doniesienia o planach na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, sama zainteresowana postanowiła zabrać głos. Swoją odpowiedzią dała zagwozdkę ciekawskim fanom.

Cichopek i Kurzajewski poważnie myślą o swoim związku. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy nie kryją się ze swoim uczuciem

Wielu zastanawia się, czy zamierzają wkroczyć na kolejny poziom swojej relacji i wziąć ślub. Z informacji, do których dotarł jeden z tabloidów, wynika, że mają zostać mężem i żoną za kilka miesięcy, na wyspie Leros

Aktorka została poproszona o komentarz w tej sprawie. Co odpowiedziała?

Doniesienia o "greckim weselu" prezenterów TVP. Jest komentarz Cichopek

Choć nie jest już tajemnicą, że Cichopek i Kurzajewski są razem, to od momentu oficjalnego ogłoszenia związku spekulacjom na temat ich zaręczyn i ślubu nie ma końca. Ostatnio w tygodniku "Na Żywo" mogliśmy przeczytać, że już niebawem mają zostać małżeństwem.

Gazeta podała, że planują "wielkie greckie wesele" na wyspie Leros. "Najprawdopodobniej ceremonia odbędzie się w wakacje. Powód jest prosty, łatwiej wówczas, gdy telewizyjna machina nieco odpuszcza, racząc widzów licznymi powtórkami, wygospodarować więcej wolnego czasu" – podano.

Tymczasem portal Plejada po skontaktowaniu się z samą aktorką doniósł, że na razie zakochani nie mają sprecyzowanych planów ślubnych. "Prezenterka skupia się obecnie na programie "You can dance - nowa generacja", gdzie jest jurorką, i swojej marce kosmetycznej - na wiosnę szykuje niespodziankę dla swoich fanów i wypuszczenie linii "Ya Naturalna". Oboje rozglądają się również za domem, w którym mogliby zamieszkać" - czytamy.

Cichopek podkreśliła: - Myślimy poważnie o naszym związku, ale ktoś tu wprowadza czytelników w błąd albo chodzi o zupełnie inny ślub. My takie informacje zostawiamy dla siebie.

Historia Cichopek i Kurzajewskiego

Znajomość tej dwójki zaczęła się długo wcześniej niż ich wspólna przygoda ze śniadaniówką w TVP. Kurzajewski, Cichopek, a także jej ówczesny mąż Marcin Hakiel poznali się na planie programu, którego prowadzącym był właśnie dziennikarz.

Chodzi o wznowiony w 2019 roku format "Czar par", w którym to Kurzajewski był gospodarzem, a małżeństwo Hakielów jurorami. Już wtedy mówiło się, że Katarzyna i Maciej mieli się świetnie dogadywać i darzyć sympatią. To zaowocowało pomysłem ich wspólnego angażu do "Pytania na śniadanie". Kiedy w ubiegłym roku Cichopek rozstała się z Hakielem w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że może ją coś łączyć z Kurzajewskim. Kilka tygodni później sami zainteresowani oficjalnie potwierdzili, że tworzą duet nie tylko w "Pytaniu na śniadanie", ale również w życiu.

O swojej miłości napisali przy okazji urodzin Cichopek, kiedy byli na wycieczce w Izraelu. "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy" – podpisała wspólne zdjęcie gwiazda "M jak miłość". Mimo że często relacjonują wspólne wyjazdy, to nie zdradzają nic więcej o swoim związku czy planach na przyszłość. Powstrzymywali się od komentarzy, nawet kiedy była żona dziennikarza Paulina Smaszcz wielokrotnie ich zaczepiała w mediach społecznościowych, publikując uderzające w nich wpisy. Przypomnijmy, że Kurzajewski rozwiódł się z żoną w 2020 roku.