John Cena w miniówce i szpilkach to coś, czego "nie odzobaczysz". Tajemnica zdjęć wyjaśniona

Johna Cenę widzieliśmy w różnych wydaniach - jako wrestlera, rapera, superbohatera Peacemakera, a także troskliwego taty, który był "strażnikiem cnoty" córki. Jednak w sukience mini, rajstopach i szpilkach? Tego jeszcze nie grali. Nietypowe zdjęcia gwiazdora obiegły internet i wszyscy zastanawiali się, o co chodzi? Dokładnie o to, o czym myśli większość.

Internet obiegły zdjęcia Johna Ceny w sukience mini. O co chodzi? Fot. CapitalPictures/FaceToFace/REPORTER

John Cena to były wrestler, który podobnie Dwayne "The Rock" Johnson, z powodzeniem poszedł w aktorstwo.

Zagrał w takich filmach jak m.in. "Szybcy i wściekli 9", "Strażnicy cnoty", "Wykolejona" czy "Tata kontra tata" oraz serialu "Peacemaker" będącym spin-offem "Legionu samobójców" z 2021 roku.

Często jest też bohaterem virali - zdjęcie w sukience teraz dołącza do kolekcji. Uprzedzam, że nie zmienia stylówy. Fotka po prostu pochodzi z planu nowego filmu: "Ricky Stanicky".

Johna Cenę wkrótce zobaczymy w tętniącym testosteronem "Szybkich i wściekłych 10", a tymczasem jednym z weekendowych hitów sieci były zdjęcia potężnie zbudowanego celebryty w damskich ciuchach. Paparazzi uchwycili go nie tylko w miniówce w kratkę, rajstopach i na szpilkach, ale też z adekwatnym makijażem na twarzy.

Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo kontrastowo. I pewnie o taki komiczny efekt będzie też chodziło w filmie "Ricky Stanicky". Zdjęcia bowiem nie przedstawiają goniącego za modą aktora "po godzinach", ale będącego na planie zdjęciowym w Australii. Część internautów jednak uważa, że tak "zmieniło go Hollywood". Są też i tacy, co sądzą, że sprzedał duszę i wstępuje do Illuminati. Staram się myśleć, że to też żarty.

John Cena będzie paradował w mini w filmie "Ricky Stanicky". Jego reżyserem jest twóra "Green Book" i "Głupiego i głupszego"

Zdjęcia w miniówce pochodzą z filmu "Ricky Stanicky", w którym John Cena będzie grać jedną z głównych ról. Oprócz niego zobaczymy też Zaca Efrona, Jermaine'a Fowleara i Williama H. Macy'ego. Komedię reżyseruje Peter Farrelly ("Green Book"). Ricky Stanicky (nazwisko wymawiane raczej jako "Stanicki" niż "Staniki") to wymyślony przyjaciel trójki kumpli, którzy od lat zwalają na niego winę za swoje złe zachowanie (w czasie jednego pranku spalili dom). Ich żony zaczynają podejrzewać, że chyba są okłamywane, dlatego trio wynajmuje aktora, który będzie udawał przed ich partnerkami i znajomymi Ricky'ego Stanicky'ego. Zagra go właśnie John Cena.

Reżyser Peter Farrelly dostał Oscara za dramat "Green Book", ale kiedyś nakręcił takie słynne komedie jak "Sposób na blondynkę", "Głupi i głupszy", "Ja, Irena i ja" oraz "Bez Smyczy". "Ricky Stanicky" ma być jego powrotem do korzeni - komedii przeznaczonych dla dorosłych widzów. Prawa do dystrybucji wykupił Amazon, więc film zobaczymy w kinach, ale też na Prime Video. Kiedy? Na razie nie wiadomo, jak widać, zdjęcia dopiero ruszyły.

Ostatnim filmem Petera Farrelly'ego jest "Wielka ofensywa piwna" - dramat wojenny, w którym również gra Zac Efron, a także Russel Crowe. Opowiada o Johnie "Chickiem" Donohue, który chce wesprzeć walczących w Wietnamie przyjaciół, organizując dostawę... amerykańskiego piwa. Wydaje się to surrealistyczne, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Film można obejrzeć online na Apple TV+.