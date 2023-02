Wiadomo, dlaczego Kurzajewski i Cichopek nie wezmą ślubu w Grecji. Ujawniono powód

Coraz to nowe doniesienia o ślubnych planach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego elektryzują media. Okazuje się, że para prezenterów ma jednak pobrać się w Polsce. Mają ku temu ważny powód.

Cichopek i Kurzajewski planują ślub? Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy nie kryją się ze swoim uczuciem

Pojawiły się pogłoski, że planowali ślub na jednej z greckich wysp. Sama aktorka jednak szybko zaprzeczyła tym doniesieniom

Tymczasem jeden z tabloidów dowiedział się od znajomych pary, że ceremonia najpewniej odbędzie się w Polsce. Dlaczego?

Choć nie jest już tajemnicą, że Cichopek i Kurzajewski są razem, to od momentu oficjalnego ogłoszenia bliskiej relacji fanów ciekawi, czy zakochani się pobiorą. Ostatnio w tygodniku "Na Żywo" mogliśmy przeczytać, że coraz poważniej myślą o sformalizowaniu związku.

Gazeta podała, że planują "wielkie greckie wesele" na wyspie Leros. "Najprawdopodobniej ceremonia odbędzie się w wakacje. Powód jest prosty, łatwiej wówczas, gdy telewizyjna machina nieco odpuszcza, racząc widzów licznymi powtórkami, wygospodarować więcej wolnego czasu" – podano.

Cichopek w rozmowie z Plejadą pospieszyła z wyjaśnieniem. Przyznała, że "to chyba chodzi o zupełnie inny ślub", dementując informacje, jakoby planowała poślubić Kurzajewskiego w Grecji.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego jednak w Polsce?

Tymczasem Fakt ustalił, że "Cichopek i Kurzajewski marzą o ślubie w Polsce". Chcieliby zorganizować duże przyjęcie.

"A takie, ze względów logistycznych i finansowych, byłoby trudne do zorganizowania w Grecji. Zakochani chcieliby też, by razem z nimi bawili się także seniorzy należący do rodziny, a ci niekoniecznie mogliby udać się w meczącą podróż samolotem" – czytamy.

Historia Cichopek i Kurzajewskiego

Przypomnijmy, znajomość tej dwójki zaczęła się długo wcześniej niż ich wspólna przygoda ze śniadaniówką w TVP. Kurzajewski, Cichopek, a także jej ówczesny mąż Marcin Hakiel poznali się na planie programu, którego prowadzącym był właśnie dziennikarz.

Chodzi o wznowiony w 2019 roku format "Czar par", w którym to Kurzajewski był gospodarzem, a małżeństwo Hakielów jurorami. Już wtedy mówiło się, że Katarzyna i Maciej mieli się świetnie dogadywać i darzyć sympatią. To zaowocowało pomysłem ich wspólnego angażu do "Pytania na śniadanie". Kiedy w ubiegłym roku Cichopek rozstała się z Hakielem w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że może ją coś łączyć z Kurzajewskim. Kilka tygodni później sami zainteresowani oficjalnie potwierdzili, że tworzą duet nie tylko w "Pytaniu na śniadanie", ale również w życiu.

O swojej miłości napisali przy okazji urodzin Cichopek, kiedy byli na wycieczce w Izraelu. "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy" – podpisała wspólne zdjęcie gwiazda "M jak miłość". Mimo że często relacjonują wspólne wyjazdy, to nie zdradzają nic więcej o swoim związku czy planach na przyszłość. Powstrzymywali się od komentarzy, nawet kiedy była żona dziennikarza Paulina Smaszcz wielokrotnie ich zaczepiała w mediach społecznościowych, publikując uderzające w nich wpisy. Przypomnijmy, że Kurzajewski rozwiódł się z żoną w 2020 roku.