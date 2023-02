Po trzęsieniu w Turcji ziemia przesunęła się o kilka metrów. Pokazano niebywałe zdjęcia

W internecie pojawiły się zdjęcia z miejscowości oddalonych o niecałe 100 kilometrów od Gaziantepu. Te surrealistyczne obrazki przedstawiają skutki trzęsienia ziemi na przykładzie drogi polnej czy asfaltowej, gdzie ziemia poprzesuwała się nawet o 5 metrów.

Wstrząsające skutki trzęsienia ziemi w Turcji. Fot. Associated Press / Facebook / Kataklizmy w Polsce i na świecie

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii miało miejsce już ponad tydzień temu

Akcje ratownicze są dalej prowadzone, choć niektóre służby już je zawiesiły

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające skutki katastrofy

Minął ponad tydzień od trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Katastrofa pociągnęła za sobą wiele tragedii. W sieci pojawiły się między innymi zdjęcia krajobrazów, które przedstawiają uskoki spowodowane trzęsieniem. Ziemia w niektórych miejscach przesunęła się nawet o 5 metrów, jak przekazują geolodzy.

Skutki trzęsienia ziemi. Surrealistyczne krajobrazy

Fanpage "Kataklizmy w Polsce i na świecie" opublikował zdjęcie, które trafnie określił jako "surrealistyczne". Na zdjęciu widać jak w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji, ziemia przesunęła się o kilka metrów. Fragment drogi polnej przesunął się o prawie 5 metrów na południe od miasta Kahramanmaraş.

To jednak niejedyne zdjęcie, jakie internauci zamieścili w sieci. Na Twitterze z kolei możemy zobaczyć zdjęcie obrazujące uskok powierzchniowy, który całkowicie zniszczył drogę asfaltową. Ziemia przesunęła się aż o 3 metry i spowodowała przerwanie drogi.

Kolejne zdjęcia zostało zrobione w miejscowości Şekeroba, które znajduje się nieco ponad 80 kilometrów od Gaziantep. Tam z kolei tory kolejowe wykrzywiły się w taki sposób, że są całkowicie nieprzejezdne.

Makabryczne skutki trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Przypomnijmy: do ogromnego trzęsienia ziemi na terenie Turcji i Syrii doszło w poniedziałek 6 lutego. W kolejnych dniach wystąpiły kolejne trzęsienia, o mniejszej skali.

Jak głoszą najnowsze dane, w wyniku katastrofy zginęło już co najmniej 37 tysięcy osób. Spod gruzów nadal są wydobywani żywi ludzie. Część służb ratunkowych z kolei zawiesiła poszukiwania. Polska grupa ratownicza ma już w środę 15 lutego powrócić do kraju.

Holenderski naukowiec przewidział trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

Jak informowaliśmy, holenderski naukowiec Frank HoogerBeets napisał na Twitterze, co się może stać w Turcji i Syrii już trzy dni przed trzęsieniem ziemi. "Prędzej czy później w tym regionie wystąpi trzęsienie ziemi o sile około 7,5 w skali Richtera" – wpis o takiej treści na Twitterze zamieścił geolog. Geolog Frank Hoogerbeets do tweeta dołączył mapkę, która prawie całkowicie pokrywa się z obszarem trzęsienia ziemi, do którego doszło w poniedziałek wczesnym rankiem. Naukowiec pracuje dla Solar System Geometry Survey. Wcześniej Hoogerbeets wstawił nagranie, w którym alarmował o "dużej aktywności sejsmicznej". Zapowiedział, że ta nastąpi między 4, a 6 lutego.

Z kolei w poniedziałek Hoogerbeets już po pierwszej fali napisał o wstrząsach wtórnych. "Należy uważać na dodatkową silną aktywność sejsmiczną w środkowej Turcji i pobliskich regionach. Wstrząsy wtórne zwykle trwają przez jakiś czas po dużym trzęsieniu ziemi" – zaznaczył geolog.