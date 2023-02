Walentynkowe pewniaki na Netfliksie. Przy tych filmach nie sknocisz żadnej randki

Czy jest coś gorszego niż nietrafiony film na walentynkowy wieczór? Owszem, mógłbym wymieniać takie rzeczy w nieskończoność. Niemniej jednak dobry wybór romansidła to podstawa, dlatego odwołujemy się do pięciu klasyków gatunku na Netfliksie, które sprawdzą się w (niemal) każdej sytuacji.

Co obejrzeć na walentynki 2023? Na netfliksie jest kilka pewnych klasyków. Kadr z "Nothing Hill"

Oglądaniu filmu w walentynki nie jest obowiązkowe, ale zawsze może być dobrym punktem wyjścia dla niezapomnianego wieczoru

Zamiast szukać lub ryzykować z jakąś nowością, czasem lepiej sięgnąć po sprawdzone tytuły

Na Netfliksie znajdziemy mnóstwo nowych dramatów i komedii romantycznych, ale my skupiliśmy się na klasykach

List z filmami na walentynki jest w sieci mnóstwo. W samym naTemat możecie przeczytać m.in. o nietypowych filmach o miłości, tych najsmutniejszych, tych realistycznych, a także takich, które powiedzą partnerowi to, czego ty nie potrafisz. Tym razem skupiamy się na szybkiej piątce: kiedy planujesz wieczór na ostatnią chwilę, musisz coś wybrać i lepiej by to nie była jakaś chała.

Filmy na walentynki 2023. Klasyki gatunku, które obejrzymy na Netfliksie:

1. Grease

Nieśmiertelny musical, w którym dorośli ludzie grają nastolatków, ale za to w jakim stylu! "Grease" to przede wszystkim niezapomniane kreacje Johna Travolty i Olivii Newton-John, same przeboje, które w ogóle się nie zestarzały, nostalgiczny klimat, zwariowane tańce i fryzury. To także pełno komediowych i romantycznych momentów oraz takich dających do myślenia, które wyprzedziły epokę - film m.in. wyśmiewał toksyczną męskość, zanim to było modne.

2. Holiday

"Holiday" to co prawda również świąteczny klasyk, ale nic nie szkodzi - zwłaszcza że połowa filmu dzieje się w zawsze słonecznej Kalifornii. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to opowiada o dwóch nieznajomych kobietach: Amandzie (Cameron Diaz) i Iris (Kate Winslet), które zamieniają się domami. Chcą odreagować złamane serca w innych okolicznościach przyrody. Co nie znaczy, że w ich życiu nie pojawią się nowi mężczyźni - Amanda poznaje czarującego brata Iris (Jude Law), a Iris lekko gapowatego współpracownika Amandy (Jack Black). Plany były inne, ale serce nie sługa.

3. Nothing Hill

"Nothing Hill" to można powiedzieć - idealna komedia romantyczna, która wciąż stanowi niedościgniony wzór dla wielu filmowców. Mało jednak jest aktorów tak pełnych uroku jak Julia Roberts i Hugh Grant i takich miejsc jak tytułowa dzielnica Londynu. Film opowiada historię, która wiemy, jak się skończy, ale i tak nie możemy go przestać oglądać. Nawet wiele razy. Daje też nadzieję na to, że nie ma czegoś takiego jak "dziewczyna/chłopak z innej ligi". Wszak tutaj Hugh Grant gra nudnego właściciela upadającej księgarni, który zakochuje się w słynnej i pięknej aktorce.

4. Lepiej być nie może

Jack Nicholson, który może kojarzyć się z Jokerem, McMurphym z "Lotu nad kukułczym gniazdem" czy szalonym Jackiem z "Lśnienia", doskonale odnalazł się w tej komedii romantycznej. I dostał za to Oscara. Podobnie jak partnerująca mu na ekranie Helen Hunt.

Nickolson w tym filmie nie odbiega aż tak od swoich innych kreakcji - gra aroganckiego pisarza z nerwicą natręctw, którego antypatyczne zachowania wydaje się znosić tylko pewna kelnerka. Kiedy dowiaduje się o niej prawdy, postanawia przewartościować swoje życie. Ciepły, wzruszający, a przede wszystkim mądry film - nie tylko dla zakochanych.

5. Pamiętnik

I na koniec tytuł, na którym nawet najwięksi twardziele uronią łzę. Nie chcę zdradzać zbyt wiele fabuły, bo wbrew pozorom film ma kilka przepotężnych zwrotów akcji, ale to przede wszystkim wzruszająca opowieść o miłości na przekór wszystkiemu i wszystkim.

Allie (Rachel McAdams) i Noah (Ryan Gosling) zakochują się, ale na drodze do ich szczęścia stają rodzice dziewczyny, a także wybuch wojny. Po latach znów się spotykają, Allie już jest zaręczona, ale przecież "stara miłość nie rdzewieje", prawda?