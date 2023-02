Gessler zrzuciła 13 kilogramów! Dietetyk zauważył, jak mogła to osiągnąć – wskazał trzy kroki

"Jestem dietetykiem klinicznym i muszę pochwalić Magdę" – oznajmił Michał Wrzosek, doktor dietetyki oraz przedsiębiorca, którego obserwuje na Instagramie 218 tysięcy osób szukających porad dotyczących zdrowego żywienia. Miał na myśli prowadzącą "Kuchennych rewolucji". Wskazał, jakimi skutecznymi zasadami mogła się kierować.

Magda Gessler schudła 13 kg! Dietetyk wskazał, jak mogła to osiągnąć Fot. Mateusz Jagielski/East News

Trudno znaleźć w polskim show-biznesie gwiazdę, która dorównuje jej energią. Mowa oczywiście o Magdzie Gessler

W znacznej mierze bierze się również ze sposobu odżywiania i stylu życia

Teraz popularny w sieci dietetyk zauważył metamorfozę gwiazdy. Zrzuciła ponad 10 kilogramów

Magda Gessler schudła 13 kg! Dietetyk wskazał, jak mogła to osiągnąć

Michał Wrzosek to prawdziwy profesjonalista w dziedzinie dietetyki. Jest mocno aktywny na Instagramie, YouTube czy platformie LinkedIn. W jego ofercie znajdziemy indywidualne diety dostosowane do klientów, a także jest autorem książki "Projekt: Zdrowe życie", która pokazuje jak dbać o swoje wyniki badań i samopoczucie.

Osoby, chcące o siebie zadbać i nauczyć się, jak odpowiednio dobierać jadłospis i produkty pod swój tryb życia oraz uwarunkowania zdrowotne, mogą zainspirować się poradami dietetyka, który ochoczo chwali się postępami i metamorfozami swoich podopiecznych.

Wrzosek często ostrzega obserwatorów przed głodówkami czy restrykcyjnymi dietami. Najważniejsze, aby z głową i wiedzą podchodzić do temu redukcji nadprogramowych kilogramów. Tymczasem ekspert od dietetyki pochwalił Magdę Gessler za to, że odpowiedzialnie podeszła do odchudzania. Efekt? Minus 13 kilogramów na wadze.

"Jestem dietetykiem klinicznym i muszę pochwalić Magdę, bo schudła mądrze i nie promuje, jak wiele gwiazd, niezdrowych głodówek i detoksów" – wyjaśnił influencer, dodając, że "królowa polskiej gastronomii" jest idealnym przykładem na to, że na metamorfozę nigdy nie jest za późno. Gessler ma 69 lat, a jest pełna wigoru.

Influencer wskazał, jak Gessler mogła to osiągnąć. Chodzi o trzy zasady. Pierwsza to odpowiednie nawodnienie. Tutaj kluczowe ma być picie wody z cytryną, mięty oraz czarnej herbaty, które są naturalnymi, bezkalorycznymi napojami.

Druga ważna kwestia to ilość posiłków. Restauratorka je ich więcej - około pięciu. Stara się spożywać je w równych odstępach, aby nie dopuszczać do sytuacji, że czuje się głodna. Dietetyk wskazuje, że to trzecia zasada jest najważniejsza - tj. dobranie kaloryczności. Porcje nie mogą być za duże. Lepiej jeść częściej, ale mniej.

Nadmieńmy, że już ponad dwa lata temu gwiazda TVN, za namową syna Tadeusza Müllera, podczas pierwszej kwarantanny w pandemii zupełnie zmieniła sposób odżywania i z diety niemal całkowicie wykluczyła mięso.

– Pozwalam sobie na nie tylko raz w tygodniu. Kiedy nie pracuję i mogę zarządzać własną dietą, jem cztery lekkie posiłki dziennie, głównie warzywa z dodatkiem kwiatów i ziół z mojego ogrodu – wyznała w rozmowie z magazynem "Party".

Przypomnijmy, że charyzmatyczna jurorka "Masterchefa" niebawem po raz trzeci zostanie babcią. Kondycja i forma z pewnością przyda się, aby bawić się z wnukami.