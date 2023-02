Kurzajewski rozpływa się nad swoją ukochaną. "Kasia jest absolutną gwiazdą"

Ślubne plany i wspólne mieszkanie to tematy, które bez przerwy powracają jak bumerang w kontekście relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Teraz prezenter podczas konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej zdradził, jak udaje mu się łączyć życie prywatne z zawodowym. Padło również wiele komplementów pod adresem jego ukochanej.

Maciej Kurzajewski komplementuje Cichopek na konferencji TVP Fot. Pawel Wodzynski/East News

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy zdają się być szczęśliwi, odkąd dokonali miłosnego coming outu

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o planach ślubnych pary i wspólnym zamieszkaniu

Teraz Maciej Kurzajewski podczas konferencji prasowej wiosennej ramówki Telewizji Polskiej udzielił wywiadu, w którym wystawił słowną laurkę ukochanej

W czwartek (16 lutego) odbyła się konferencja prasowa Telewizji Polskiej. Podczas niej zaprezentowano hity tej wiosny, które pojawią się na antenie stacji. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć Macieja Kurzajewskiego, który od lat związany jest z TVP. U jego boku nie było Katarzyny Cichopek, która w tym czasie pracowała na planie programu "You Can Dance – Nowa Generacja".

Maciej Kurzajewski komplementuje Cichopek na konferencji TVP

W trakcie wywiadu dla jednego z tabloidów Kurzajewski opowiedział, jak udaje mu się łączyć życie zawodowe z prywatnym. Nie zapomniał wspomnieć o swojej ukochanej, którą jest zupełnie oczarowany. W rozmowie przyznał, że jej sukcesy napawają go dumą. Wspomniał nawet o tym, że jego nowa partnerka na Instagramie zgromadziła ponad pół miliona obserwujących.

Bardzo się cieszę, że Kasia jest tak popularną osobą, zresztą nie jest to dla mnie zaskoczeniem (...) Jest absolutną gwiazdą! Jestem bardzo dumny, podziwiam ją za to, jest profesjonalistką. Fantastyczne jest to, że potrafi odnaleźć się w różnych wymiarach tego telewizyjnego i filmowego życia. Jest osobą niezwykle uzdolnioną, inteligentną, piękną, obdarzoną cudownym uśmiechem, ale też wielkim sercem.

Cichopek i Kurzajewski komentują plotki na temat ślubu

Ostatnio w tygodniku "Na Żywo" mogliśmy przeczytać, że już niebawem para ma zostać małżeństwem. Gazeta podała, że planują "wielkie greckie wesele" na wyspie Leros. Sama zainteresowana w rozmowie z Plejadą pospieszyła z wyjaśnieniem. Przyznała, że "to chyba chodzi o zupełnie inny ślub", dementując informacje, jakoby planowała poślubić Kurzajewskiego w Grecji.

Tymczasem "Fakt" ustalił, że "Cichopek i Kurzajewski marzą o ślubie w Polsce". Chcieliby zorganizować duże przyjęcie, a to wiąże się z problemami logistycznymi i finansowymi. W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Maciej Kurzajewski odniósł się do spekulacji na temat tej ceremonii.

Jeżeli takie informacje, jeżeli takie rozmowy się odbywają albo miałyby się odbywać to cudownie, że one odbywają się między nami, czy osobami, które są tym żywo zainteresowane, są bohaterami tego przedsięwzięcia. Cudownie, że tak może zostać.

Kurzajewski podkreślił, że chcieliby zostawić te informacje tylko dla siebie i swoich rodzin. – To jest coś, co możemy zostawić i zostawiamy tylko i wyłącznie dla siebie i dla naszych najbliższych. Chcemy się w przyszłości cieszyć tym bardzo, bo to jest coś radosnego, coś, co daje dodatkową energię – podsumował dziennikarz.