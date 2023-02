To miał być powód rozstania Megan Fox i MGK. Poszło o SMS-y?

W ostatnim tygodniu głośno zrobiło się o możliwym rozstaniu Megan Fox i jej narzeczonego, muzyka o pseudonimie Machine Gun Kelly. Według źródeł zagranicznego serwisu plotkarskiego aktorka miała przejrzeć wiadomości na telefonie ukochanego.

Megan Fox miała przejrzeć SMS-y na telefonie MGK. Fot. B4859 / Avalon/Photoshot / East News

Megan Fox i Machine Gun Kelly mieli się rozstać. Plotki o ich zerwaniu podsycił fakt, że aktorka usunęła z mediów społecznościowych wszystkie zdjęcia z muzykiem i zacytowała piosenkę Beyonce

Źródło portalu Page Six przekazało, że do rozpadu związku Fox i MGK przyczyniły się SMS-y

Fani pary wciągnęli do afery gitarzystkę Sophie Lloyd

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Megan Fox i Colson Baker (znany pod pseudonimem artystycznym jako Machine Gun Kelly) poznali się w marcu 2020 roku na planie zdjęciowym niezależnego thrillera zatytułowanego "Po śladach mordercy". Już w trakcie produkcji filmu zagraniczne media rozpisywały się na temat ich romansu. Plotki podsycił później występ aktorki w teledysku do piosenki "Bloody Valentine" muzyka.

Po rozstaniu z Brianem Austinem Greenem hollywoodzka gwiazda potwierdziła związek z Bakerem. W lipcu tego samego roku para udzieliła wspólnego wywiadu w podcaście "Give Them Lala... With Randall". – Od razu wiedziałam, że jest tym, kogo nazywam bliźniaczym płomieniem – mówiła Fox.

Fox i Baker uchodzili za dość nietypową parę. "Piliśmy nawzajem swoją krew" – napisała aktorka w poście poświęconym jej zaręczynom. Fox tłumaczyła później, że chodziło jej o spożycie "paru kropel" w celach "rytualnych".

Na jednym rytuale się nie skończyło. W lipcu minionego roku hollywoodzka gwiazda opowiedziała o tym, że wraz z ukochanym uczestniczyła w rytuale ayahuaski. – Ta podróż dla każdego była inna. Ja drugiej nocy trafiłam do piekła, jak mi się wydawało, na wieczność. Świadomość tego, że to miało trwać wieczność, była dla mnie torturą, ponieważ nie miało początku, środka ani końca. Przeżyłam więc prawdziwą śmierć ego – oznajmiła.

Jaki był możliwy powód rozstania Megan Fox i MGK?

W zeszłą sobotę Megan Fox opublikowała na Instagramie zagadkowy wpis, w którym zacytowała fragment piosenki Beyoncé z 2016 roku "Pray You Catch Me", który dotyczył romansu jej męża, Jaya Z. "Możesz posmakować nieuczciwości / to jest na twoim oddechu" – mogliśmy przeczytać.

Najpierw z jej profilu na portalu zniknęły wszystkie zdjęcia z MGK, a później aktorka zdezaktywowała swoje konto. Po sieci od razu zaczęły krążyć pogłoski o prawdopodobnej zdradzie Bakera.

Plotki są zgodne z nieoficjalnymi doniesieniami portalu Page Six. Według anonimowego źródła serwisu Fox miała znaleźć na telefonie narzeczonego wiadomości i SMS-y, które sugerowały zdradę.

Warto zaznaczyć, że fani spekulowali, iż Baker miał zdradzić Fox z gitarzystką Sophie Lloyd. Menadżer artystki nazwał bezpodstawne plotki "lekceważącymi".

"Sophie Lloyd jest profesjonalnym, utalentowanym muzykiem, który został niepotrzebnie wciągnięty do afery na podstawie bezpodstawnych oskarżeń w mediach społecznościowych. Wszelkie sugestie, że kiedykolwiek zachowywała się nieprofesjonalnie [...], są nieprawdziwe. To brak szacunku do niej" – brzmiał komunikat opublikowany na łamach Page Six.