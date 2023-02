Znaczące wyniki nowego sondażu. Czy Morawiecki powinien podać się do dymisji?

Czy premier Mateusz Morawiecki powinien zapłacić stanowiskiem za brak pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy? Nowy sondaż Wirtualnej Polski pokazuje, że respondenci są podzieleni według linii partyjnych.

Sondaż. Czy Morawiecki powinien podać się do dymisji? Znaczące wyniki Fot. Artur Barbarowski / East News

41,3 proc. ankietowanych chce dymisji Morawieckiego, przeciwnego zdania jest 48,6 proc. respondentów

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys w dniach 17-19 lutego 2023 r.

Wykonano go metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków

Do Polski nadal nie popłynęły miliardy złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Powód? Komisja Europejska wskazuje palcem rząd PiS, który wbrew zapewnieniom nie osiągnął kamieni milowych (w tym odpartyjnienia sądów i prokuratury).

Wyniki sondażu United Surveys dla WP wskazują, że tylko 14 proc. wyborców PiS oczekiwałoby w związku z tym dymisji premiera Morawieckiego. Dla porównania: wśród wszystkich badanych jest to 41,3 proc. respondentów (27,9 proc. zdecydowanie tak, a 13,4 proc. raczej tak).

Ustąpieniu Morawieckiego z powodu braku pieniędzy z KPO zdecydowanie przeciwnych jest 23,2 proc. badanych, a raczej przeciwnych jest 25,4 proc. respondentów. Co dziesiąty ankietowany (10,1 proc.) nie wie, czy w tej sytuacji szef rządu powinien zrezygnować ze stanowiska.

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się wśród wyborców PiS. Aż 86 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego nie chce, by Mateusz Morawiecki podawał się do dymisji z powodu brakujących europejskich pieniędzy (57 p.p. zdecydowanie nie, 29 p.p. raczej nie). Co ciekawe, wśród elektoratu władzy praktycznie nie ma osób, które nie mają zdania w tej kwestii.

O braniu odpowiedzialności za brak pieniędzy z KPO Morawiecki mówił ostatnio tak:

– Jesteśmy już na końcu drogi wyjaśniania wszystkich nieścisłości z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. (...) Prezydent podjął decyzję o skierowaniu projektu ustawy, który służy jako kompromis z KE, do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent potwierdził, że kompromis jest tu bardzo potrzebny – odpowiedział na jedno z pytań zadanych podczas konferencji prasowej w Stalowej Woli.

Kto na stanowisko prezesa PiS?

Nazwisko Morawieckiego pojawiło się ostatnio w jeszcze jednym sondażu. Tym razem chodziło jednak o nadanie mu nowego stanowiska, a nie zrzucenie ze stołka. Chodzi o badania dotyczące tego, kto powinien zostać nowym prezesem Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie Morawiecki był wymieniany przez wyborców PiS, zaraz za dotychczasowym szefem partii Jarosławem Kaczyńskim.

Jak pisaliśmy w naTemat, w sondażu Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytano elektorat Prawa i Sprawiedliwości o to, "kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS". 38 proc. wyborców zdecydowało, że zmiana nie jest konieczna. Morawieckiego widziałoby na tym stanowisku 29 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium uplasował się Mariusz Błaszczak, ale osiągnął wynik zaledwie 13 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się europosłanka Beata Szydło (9 proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek (6 proc.), europoseł Joachim Brudziński (3 proc.) i poseł Antoni Macierewicz (1 proc.). Jedynie mały procent wyborców PiS pozostaje niezdecydowany w tej kwestii. 1 proc. pytanych nie wiedziało, kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego na czele partii.