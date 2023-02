T o już nie nieoficjalne doniesienia, a w pełni potwierdzone informacje. Joe Biden przyleciał do Kijowa 20 lutego. Prezydent USA po raz pierwszy stawił się w objętej działaniami wojennymi Ukrainie. To bardzo konkretny sygnał dla Władimira Putina.





To już oficjalnie. Joe Biden właśnie jest z historyczną wizytą w Kijowie

Alan Wysocki

To już nie nieoficjalne doniesienia, a w pełni potwierdzone informacje. Joe Biden przyleciał do Kijowa 20 lutego. Prezydent USA po raz pierwszy stawił się w objętej działaniami wojennymi Ukrainie. To bardzo konkretny sygnał dla Władimira Putina.