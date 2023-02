To przeczy absurdalnej tezie europosłanki PiS. Biden ma spotkać się z Trzaskowskim

Natalia Kamińska

P rezydent USA Joe Biden odwiedził w poniedziałek Ukrainę. We wtorek zaplanowana jest jego oficjalna wizyta w Polsce. Media donoszą, że nad Wisłą przywódca Ameryki spotka się również z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Co zaskakuje, bo wcześniej przedstawiciele PiS przekonywali, że wizyta to "wyraz poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy". Biden ma w tej kwestii najwidoczniej inne plany.