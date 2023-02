Pasażer spadł ze schodów Air Force One w Warszawie. Uchwyciły to kamery

W poniedziałek po godz. 23 na lotnisku w Warszawie wylądował samolot Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie. Podczas powitania prezydenta miał miejsce mały wypadek: przy wychodzeniu z samolotu jeden z pasażerów potknął się i spadł ze schodów. Całą sytuację uchwyciły kamery telewizyjne.

Wizyta Bidena w Polsce. Wypadek przy wysiadaniu z Air Force One [WIDEO]

W poniedziałek wieczorem prezydent USA Joe Biden powrócił z Kijowa do Polski. O godz. 20:30 wsiadł do pociągu, który dotarł do Przemyśla. Stamtąd prezydent USA został zabrany na lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Około godz. 23:15 Air Force One (wyjątkowo funkcję tę pełni maszyna Boeing C-32) z Bidenem wylądował na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na miejscu przywódcę USA powitali szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Powitanie prezydenta USA w Warszawie nie obyło się jednak bez małego wypadku. Jeden z pasażerów Air Force One przy wysiadaniu z samolotu potknął się w połowie schodów i spadł na samą ziemię. Pasażera spróbowała złapać jedna z osób witających przyjezdnych, jednak jej reakcja nie była wystarczająco szybka. Cały moment uchwyciły kamery telewizyjne.

Prezydent USA również miewał wypadki przy Air Force One

Nie jest znane nazwisko pechowca, który upadł przy wysiadaniu z Air Force One w Warszawie, wiadomo jednak, że nie był to Joe Biden. Prezydent USA dobrze wie jednak, co czuł ten pasażer – jemu samemu nieraz zdarzały się bowiem podobne wypadki.

W marcu 2021 roku prezydent USA udał się na lotnisko bazy Andrews skąd odleciał do Atlanty. Na nagraniu uchwycono wówczas moment przed wejściem na pokład Air Force One, kiedy Bidenowi przytrafiły się dwie wpadki. Polityk dwukrotnie potknął się o stopnie samolotowych schodów. Drugi upadek wyglądał dość poważnie, ponieważ Biden upadł na kolano i w ostatniej chwili złapał się prawą ręką znajdującej się obok poręczy. Zdarzenie zarejestrował kamery.

Z kolei w ubiegłym roku Joe Biden przewrócił się w trakcie przejażdżki rowerowej w okolicy swojej rezydencji w Delaware. Wraz z żoną Jill świętował tam 45. rocznicę zawarcia małżeństwa. Polityk, który stara się prowadzić aktywny styl życia, wybrał się wówczas na poranną przejażdżkę rowerem. Na trasie zgromadziło się wielu gapiów i dziennikarzy. Kiedy Joe Biden ich zauważył, postanowił do nich podjechać i się przywitać. Zatrzymał się, ale nagle stracił równowagę i się przewrócił. Nic mu się na szczęście nie stało i nie potrzebował nawet pomocy medyków.