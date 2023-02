Kolejne "strategiczne cele" Rosji. Wyciekł tajny plan dotyczący aneksji sąsiada

Frontstory i VSquare opublikowały część tajnego planu z kolejnymi "strategicznymi celami" Rosji. Dokument, który został napisany dla administracji Putina, zakłada włączenie Białorusi do wspólnego państwa do 2030 roku. Polska jest w nim wspomniana pięć razy.

Wyciekł tajny rosyjski plan dotyczący przejęcia całkowitej kontroli nad Białorusią. Fot. kremlin.ru

Wyciekła treść tajnego rosyjskiego raportu na temat Białorusi

Dokument nosi tytuł "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim"

Plan ma pomóc w "tworzeniu Wielkiej Rosji", podobnie jak inwazja na Ukrainę

Dwa niezależne portale prowadzące dziennikarskie śledztwa Frontstory i VSquare zdobyły raport wspólnie z redakcjami z Delfi Estonia, Belarusian Investigative Center Dossier Center, Expressen, Kyiv Independent, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk WDR i Yahoo News.

Jak powiedział "wysoki rangą przedstawiciel jednej ze służb krajów NATO" treść dokumentu jest "absolutnie wiarygodna". Dokument stanowi plan przejęcia całkowitej kontroli nad Białorusią w ciągu najbliższych niecałych 10 lat. Opisuje on strategię Kremla w kwestii politycznej, gospodarczej i wojskowej.

Plan miał trafić w drugiej połowie 2021 roku do Dimitrija Kozaka, zastępcy szefa rosyjskiej administracji prezydenckiej. Zarządza on departamentami ds. stosunków międzyregionalnych i ds. współpracy transgranicznej, które odgrywają rolę w kreowaniu rosyjskiej polityki wobec Kremla.

Jakie cele zakładał rosyjski plan?

Cele podzielone są na krótkoterminowe (do 2022 roku), średnioterminowe (do 2025 roku) i długoterminowe (do 2030 roku). Cele do osiągnięcia w najkrótszym czasie to między innymi:

wspólne przeciwdziałanie ekspansji NATO

intensyfikacja przygotowań militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce i krajach bałtyckich

kształtowanie nastrojów prorosyjskich w elitach politycznych, wojskowych i wśród białoruskiej ludności

ograniczanie wpływów sił nacjonalistycznych i prozachodnich na Białorusi

zakończenie reformy konstytucyjnej Białorusi z uwzględnieniem interesów Rosji

tworzenie stowarzyszeń politycznych będących za integracją rosyjsko-białoruską

przeorientowanie na porty rosyjskie produktów przeładowywanych przez porty krajów bałtyckich i Polski

Dodatkowo dokument zakłada także wprowadzenie jednej waluty. Rosja chce również uruchomić filię swoich uczelni na Białorusi i utworzyć centra nauki i kultury w Mohylewie, Grodnie i Witebsku. Z kolei do 2030 roku Rosja zakłada pełne zrusyfikowanie reżimu Łukaszenki. Chce osiągnąć to poprzez propagandę nazywaną "promocją w przestrzeni medialnej postaw o zaletach kulturowej, gospodarczej i politycznej integracji z Federacją Rosyjską jako jedynej możliwości zachowania suwerenności Białorusi na tle agresywnej ekspansji Stanów Zjednoczonych, Europy i Chin". Według dokumentu podobne plany są wobec Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii i Ukrainy.

Opozycja: Łukaszenka nie decyduje już o niczym

– Nie jest to związek równych sobie, a mapa drogowa do wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Państwo Związkowe jest parawanem dla Rosji, aby ustanowić kontrolę nad Białorusią. Rosja prowadzi hybrydową okupację Białorusi: w przestrzeni politycznej, gospodarczej, wojskowej i informacyjnej. Wydaje się, że Łukaszenka nie decyduje już o niczym, poza represjami – powiedziała Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.