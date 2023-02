Była gwiazdą "Zagubionych". Teraz nie może patrzeć na swoją rolę: "czuję krindż"

Evangeline Lilly grała Kate w "Lostach". Jest zażenowana swoim aktorstwem w pierwszych sezonach Fot. "Zagubieni"

Evangeline Lilly możemy w tym momencie oglądać na ekranach kin filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania" Gra w nim tytułową superbohaterkę - Hope Van Dyne znaną jako Osę. Przy okazji promocji blockbustera Marvela udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się dość zaskakującym przemyśleniem na temat swojej przełomowej roli w "Zagubionych".

Evangeline Lilly gościła w podcaście "Happy Sad Confused", w którym m.in. bardzo krytycznie wypowiadała się o swojej kreacji w pierwszych sezonach "Lostów". Co ciekawe, użytkownicy Filmweba ocenili jej rolę na 8,2/10, czyli w sumie nie tak źle.

Lilly w dalszej części rozmowy przyznała, że dopiero w późniejszych sezonach (serial ma ich łącznie sześć) jest lepiej. Według niej, od połowy "Zagubionych" jej gra aktorska uległa poprawie. W 2007 roku dostała za nią nawet nominację do Złotego Globu.

Czuję, że 3. sezon był punktem zwrotnym, w którym przeszłam od "panika, wymyśl coś, strzelaj z biodra, poczuj to, idź za moim przeczuciem", przez "nienawidzę tego, nie chcę tego robić, zabierz mnie stąd” do "och, myślę, że skoro tu jestem, utknęłam i tu zostanę, to powinnam to rozgryźć”. Dopiero w sezonie 3 zaczęłam faktycznie próbować nauczyć się swojego rzemiosła.