Internautka nie oszczędziła Izabelli Krzan. Poszło o egzotyczne wakacje

Izabella Krzan aktywnie relacjonuje swoje życie zawodowe, jak i prywatne w social mediach. Niedawno udostępniła post, w którym poinformowała o wymarzonych wakacjach, na które udała się wraz z mamą. Swoją wycieczkę bardzo chętnie relacjonuje w social mediach. Jedna internautka postanowiła dobitnie napisać prezenterce TVP, co sądzi o jej wyjazdach.

Izabella Krzan aktualnie jest jedną z najpopularniejszych prezenterek Telewizji Polskiej, obok Idy Nowakowskiej czy Katarzyny Cichopek

Warto wspomnieć, że w marcu 2021 roku modelka zaliczyła szybki awans zawodowy, wskakując na miejsce Marzeny Rogalskiej w porannym programie "Pytanie na Śniadanie"

Od tamtej pory nieustannie jest obserwowana przez opinię publiczną, a sama prezenterka spotyka się dość często z krytyką

Teraz jedna z internautek zdradziła, co sądzi na temat jej pracy w Telewizji Polskiej

Izabella Krzan aktualnie wypoczywa na Mauritiusie, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Na wakacje wybrała się razem ze swoją mamą. Prezenterka TVP chętnie dzieli się w social mediach pięknymi widokami i relacjonuje swoje urlopowe aktywności. Większość fanów pozytywnie zazdrości modelce wakacji i wysyła jej w komentarzach pozdrowienia z pochmurnej Polski.

Niestety pod postem pojawiły się również negatywne komentarze. Jedna internautka zaatakowała Krzan, zostawiając kąśliwy komentarz. Pomimo tego gwiazda Telewizji Polskiej nie zamierzała tego przemilczeć i dobitnie zareagowała na jej wypowiedź.

"Znowu na wakacjach ? Powodzi się..." – napisała kąśliwie internautka pod postem z Mauritiusa. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź prowadzącej "Pytania na Śniadanie". "Tak, moja mama marzyła na 60. urodziny wyjechać na egzotyczne wakacje, więc ją na takie zabrałam. Ps. Malediwy fajne, nie?" – skwitowała modelka.

Po wymianie kilku dość cierpkich zdań, internautka skwitowała rozmowę nawiązując do pracodawcy Izabelli Krzan. "Szczególnie sprzedając się dla pisowskiej TV, taki mały detalik" – podsumowała dobitnie. Pozostali użytkownicy życzyli modelce w komentarzach miłego wypoczynku i dobrej zabawy razem z mamą.

Izabella Krzan musiała bronić swojej inteligencji

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że początki pracy w telewizji nie były najprostsze, ze względu na negatywne komentarze, z którymi musiała się mierzyć. Jak pisaliśmy w naTemat wielokrotnie chciała, a czasami nawet była zmuszona bronić swojej inteligencji.

– Na początku bardzo się tym stresowałam, bo jeśli chodzi o urodę, można polemizować, a jeżeli ktoś mówi, że nie jesteś inteligentna, to boli. Mówiłam: "Jak to? Przecież jestem inteligentna, dobrze napisałam maturę, zdałam na studia" – zacytowała samą siebie. Po jakimś czasie prezenterka doszła do wniosku, że to zwyczajnie "walka z wiatrakami".

– Potem uświadomiłam sobie – z kim ja się chcę bić? Nawet gdybym miała dokumenty z Harvardu czy Oxfordu, to i tak ktoś przyjdzie i powie: jest pani ładna, ale nie jest pani inteligentna. Przestałam się tym przejmować, przestałam prostować tego typu komentarze – oznajmiła Krzan.