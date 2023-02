Tajne spotkania Netanjahu. Izrael ma zwiększać gotowość do ataku na Iran

Jak poinformowała strona internetowa izraelskiej telewizji Channel 12, premier Benjamin Netanjahu w ciągu kilku ostatnich tygodni odbył pięć tajnych spotkań, na których postanowiono zwiększyć izraelską gotowość do ataku na irańskie obiekty nuklearne.

Stosunki między Izraelem a Iranem stają się coraz bardziej napięte. Fot. Jack Guez / AFP

W ubiegłym tygodniu Izrael oskarżył Teheran o zaatakowanie tankowca w Zatoce Perskiej

Teraz z kolei Izrael stanowczo odpowiada na działania Iranu w związku ze zwiększaniem aktywności nuklearnej

W tajnych spotkaniach mieli brać udział między innymi: minister obrony Jo'aw Galant, szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Herci Halewi oraz szef agencji wywiadowczej Mossad i dowódcy izraelskiej armii.

Jak podaje Channel 12, zostały one zwołane w związku z informacjami na temat wzbogacenia uranu przez Iran, które wzrosły do 84 proc. Jeśli ten poziom osiągnie 90 proc. (niezbędny do stworzenia broni jądrowej), a Izrael nie zareaguje, byłoby to równoznaczne z akceptacją budowania arsenału nuklearnego przez Iran.

Izraelskie media poinformowały, że Jerozolima miała przekazać palestyńskiej organizacji Hamas i libańskiemu Hezbollahowi, że jest przygotowana do jakiegokolwiek działania i ma się przygotowywać na każdą ewentualność.

– Jedyną rzeczą, która kiedykolwiek powstrzymała nieuczciwe narody przed rozwojem broni jądrowej jest wiarygodna groźba militarna lub wiarygodna akcja militarna – powiedział Netanjahu.

Eksperci: Iran może wywołać nowy kryzys

Dwaj dyplomaci w rozmowie dla Bloomberga stwierdzili, że "niepohamowana aktywność nuklearna Iranu może wywołać nowy kryzys". Dodali, że obecny poziom uranu, według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest jednocześnie najwyższym.

Jak oceniła izraelska inspektor ONZ ds. nuklearnych Naama Czarit Jaari, biorąc pod uwagę te informacje, Iran posiada już paliwo nuklearne, które umożliwia zbudowanie bomby.

– Będzie ona mniej skuteczna niż wysokiej jakości bomba, ale na pewno jej zbudowanie jest możliwe – dodała.

Iran zaatakował izraelski tankowiec

Z kolei w ubiegłym tygodniu Izrael oskarżył Iran o atak na tankowiec. Premier Benjamin Netanjahu powiedział w niedzielę 19 lutego, że atak został potwierdzony w sobotę przez kapitana statku. Przekazał on, że został lekko uszkodzony przez obiekt powietrzny w piątek 10 lutego na Morzu Arabskim. Teheran zaprzeczył tym oskarżeniom.

– Iran ponownie zaatakował tankowiec w Zatoce Perskiej i zaszkodził międzynarodowej wolności żeglugi – powiedział Netanjahu.

Premier Izraela: jesteśmy przygotowani na każde zagrożenie

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Izrael oskarżył Iran o dążenie do zbudowania bomby atomowej, na co Teheran zaprzeczył. Ówczesny premier Izraela Yair Lapid zagroził Iranowi, że wykorzysta zdolności wojskowe do udaremnienia programu nuklearnego Teheranu.

– Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wiedzieć, czy rzeczywiście udało nam się zatrzymać porozumienie nuklearne, ale Izrael jest przygotowany na każde zagrożenie i każdy scenariusz – powiedział wówczas Lapid. – Jeśli Iran nadal będzie nas testował, to odkryje możliwości Izraela – dodał.

