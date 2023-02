Maja Hyży zamierza zmienić nazwisko? Chciałaby "oddać się partnerowi w całości"

Maja Hyży zadebiutowała w polskim show-biznesie jako uczestniczka programu "X Factor" na antenie TVN-u. Wzięła w nim udział razem ze swoim ówczesnym mężem Grzegorzem. Po programie zaczęła robić karierę, jednak w jej życiu prywatnym wiele się zmieniło. W wywiadzie dla jednego z tabloidów zdradziła, czy zamierza zmienić nazwisko po ślubie z obecnym partnerem.

Maja Hyży mówi o zmianie nazwiska i szacunku do obecnego partnera

Maja Hyży była uczestniczką III edycji programu X Factor razem ze swoim ówczesnym mężem Grzegorzem Hyżym

Niedawno media obiegła informacja na temat jej szczerej wypowiedzi dotyczącej zachowania jurorów wobec niej podczas programu

Teraz w wywiadzie zdradziła, czy po ślubie z obecnym partnerem zamierza zmienić swoje dotychczasowe nazwisko

Maja Hyży i Grzegorz Hyży swoją popularność zyskali dzięki udziałowi w talent show na antenie telewizji TVN. Chociaż po "X Factorze" były mąż wokalistki zdobył większy rozgłos, to Maja Hyży również nie narzeka na brak propozycji.

W ostatnim czasie nawiązała bliższą współpracę z Telewizją Polską, gdzie można było ją zobaczyć, chociażby podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" a już niebawem weźmie udział w krajowej preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Małżeństwo wzięło rozwód w 2013 roku. Od tamtej pory Grzegorz Hyży związał się z Agnieszką Popielewicz (obecnie Hyży) i w lipcu 2015 roku wzięli ślub. Maja Hyży również od trzech lat pozostaje w szczęśliwym związku z Konradem Kozakiem, jej bliskim sąsiadem. Para doczekała się już dwóch córek – w 2020 roku przyszła na świat Antonina, a w 2022 Zofia.

W wywiadzie z jednym z tabloidów zdradziła czy zamierza zmienić nazwisko. Jak się okazało, może to być dla niej problematyczne przez wzgląd na jej karierę zawodową. "Na pewno zmienię nazwisko. Ale to nie jest tak, że to jest dla mnie jakiś ciężar, to moje nazwisko. Pojawiłam się z tym nazwiskiem i ludzie kojarzą mnie. Nie jestem Maja, Maja Krygier, jak moje nazwisko panieńskie, tylko jestem Maja Hyży" – zdradziła w wywiadzie z Plotkiem.

Zapytana, skąd w związku z powyższym pomysł na zmianę nazwiska, wokalistka poinformowała, że chce to zrobić dla ukochanego. "Z szacunku do mojego partnera. Nie zrobiłabym mu tego. Jak stanę z nim na tym ślubnym kobiercu, chciałabym mu się tak oddać w całości" – podsumowała.

Maja Hyży, Maja Krygier czy Maja Kozak? Co z planami ślubnymi wokalistki?

Maja Hyży od dawna planowała ślub na Bali. Termin wyznaczono na koniec października ubiegłego roku. Niestety, wokalistka przyznała, że musiała odwołać ceremonię.

– Myślałam, że po narodzinach Zosi, naszej drugiej córeczki, uda nam się dopiąć wszystkie szczegóły i formalności (...) Po wielu długich rozmowach doszliśmy do wniosku, że trzeba ją przełożyć w czasie. Zapewniam, nas to nie dotyczy i nie należy się doszukiwać w naszym związku żadnego kryzysu! Jasne, że jak każda para czasem się kłócimy, miewamy lepsze i gorsze dni, ale to nie zmienia naszej decyzji o ślubie – powiedziała w rozmowie z "Party".

Na pytanie, na kiedy został przełożony ślub, w najnowszym wywiadzie z Plotkiem wokalistka odpowiedziała: "Może w tym roku, może w przyszłym". Jak sama przyznała, nie spieszy jej się.