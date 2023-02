Kto będzie reprezentował na na Eurowizji? Oto wszystkie 10 piosenek, faworyt jest tylko jeden

Już w niedzielę odbędą się polskie preselekcje do Eurowizji. Zwycięzca koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" pojedzie w maju do Liverpoolu, gdzie będzie reprezentował nasz kraj. Przedstawiamy wszystkie 10 piosenek, które powalczą o udział w Koncercie Piosenki Eurowizji. Zdaniem bukmacherów faworyt jest tylko jeden, jednak zagrozić mogą mu dwa inne utwory. Chociaż oczywiście zdarzyć się może wszystko.

Kto pojedzie do Liverpoolu? Fot. Instagram / jann_music_ // YouTube / Warner Music Poland // YouTube / Alicja

Polskie preselekcje do Eurowizji odbędą się już w niedzielę, 26 lutego na antenie TVP pod nazwą "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". Koncert rozpocznie się o 17:30, a poprowadzą go: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Zwycięzcę wybiorą jurorzy i widzowie w stosunku 50:50.

Kto zasiądzie w jury? Jak podają Wirtualne Media, w składzie zasiądą: wokalistka Edyta Górniak, która ma mieć decydujący głos, Agustin Egurrola (tancerz, choreograf, juror "You Can Dance - Nowa generacja" i były juror "Mam talent"), Marek Sierocki (dziennikarz TVP, komentator Eurowizji i prowadzący "Szansy na sukces") i Marcin Kusy (dyrektor Jedynki Polskiego Radia).

Eurowizja 2023: bukmacherzy typują reprezentanta Polski. Wygra Jann?

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2023? Według analityków BETFAN, polskiego bukmachera, na tegorocznej Eurowizji Polskę będzie reprezentował Jann, który wykona utwór "Gladiator". Zanim artysta zdobędzie prawo wyjazdu do Liverpoolu będzie musiał jednak pokonać Alicję Szemplińską i Blankę, które są jego głównymi rywalkami.

Według przewidywań BETFAN najmniejsze szanse na wygranie niedzielnego konkursu TVP mają Maja Hyży oraz Ahlena. Kursy prezentują się obecnie następująco:

Warto dodać, że po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji 15 lutego, Polska awansowała i zajęła 6. miejsce w notowaniach bukmacherów do wygrania Eurowizji 2023. Wiele krajów wciąż nie wybrało jednak swoich reprezentantów, więc oczywiście wszystko się jeszcze może zmienić.

W ubiegłym roku Polskę reprezentował Krystian Ochman z utworem "River", który zajął ostatecznie 12. miejsce. Wygrała Ukraina (Kalush Orchestra ze "Stefanią"), ale z powodu wojny w Ukrainie gospodarzem Eurowizji 2023 będzie Wielka Brytania, która zajęła drugie miejsce (reprezentował ją Sam Ryder ze "Space Man"). Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9-13 maja w Liverpoolu.

Polskie preselekcje do Eurowizji: 10 finałowych piosenek

Oto wszystkie piosenki na polskie preselekcje do Eurowizji 2023 w kolejności od największego faworyta według bukmacherów.

Jann "Gladiator"

Obdarzony niezwykłym głosem, rzadkim kontratenorem, Jann, czyli Jan Rozmanowski, to 24-letni artysta urodzony w Lublinie (dorastał w Garwolinie), który potem wyprowadził się do Wielkiej Brytanii i tam się kształcił (ukończył wokalistykę na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie). Już jako dziecko występował w Operze Narodowej, ma już na koncie kilka utworów (m.in. "Do You Wanna Come Over?") oraz minialbum "Power".

"Gladiator" Janna to faworyt tegorocznych preselekcji, chociaż niektórzy boją się, że jego występ na scenie w TVP zostanie ogołocony z pazura i mrocznej atmosfery, które wybrzmiewają w teledysku. Oby się tak nie stało!

Alicja Szemplińska "new home"

Piosenka Alicji Szemplińskiej "new home" jako jedyna nie miała jeszcze premiery, a ukaże się 24 lutego o północy. Dlaczego więc depcze po piętach Jannowi? Zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland" wygrała już wcześniej preselekcje i miała pojechać na Eurowizję w 2020 roku, jednak konkurs został odwołany przez pandemię.

W 2021 roku TVP wybrało Rafała Brzozowskiego, co według fanów Alicji Szemplińskiej było niesprawiedliwie, gdyż wiele państw wysłało tych samych artystów. Być może teraz 21-letnia wokalistka, która ma też na koncie hit "Prawie my", otrzyma drugą szansę.

Blanka "Solo"

Taneczne "Solo" Blanki to przebój w polskich rozgłośniach radiowych, co może przełóż się na sukces wokalistki w preselekcjach. 22-letnia Blanka, czyli Blanka Sajkow, ma polsko-bułgarskie korzenie i przez pewien czas mieszkała w USA. Brała też udział w 10. edycji "Top Model", ale bez większego pochodzenia. Ma na koncie również singiel "Better" oraz występ w teledysku "Pijemy za lepszy czas" Smolastego.

Dominik Dudek "Be Good"

"Be Good" Dominika Dudka to folkowo-popowy utwór, który według bukmacherów zamyka pierwszą czwórkę. Kim jest Dominik Dudek? To zwycięzca ostatniej, 13. edycji "The Voice of Poland", w której był członkiem drużyny Tomsona i Barona (podobnie jak wcześniej Alicja Szemplińska). Po wygranej wydał single "Wydaje się" i "Tak mi mów""

Kuba Szmajkowski "You Do Me"

Kuba Szmajkowski próbował już sił w ubiegłorocznych preselekcjach, ale bez powodzenia ("Lovesick" zajęło czwarte miejsce). W tym roku startuje znowu, tym razem z "You Do Me".

20-letni Jakub Szmajkowski pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2018 roku, gdy wystąpił w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", w którym udało mu się przejść do odcinków na żywo. Wraz z Mateuszem Gędkiem, Maksymilianem Więckowskim i Tomaszem Gregorczykiem założył boysband 4Dreamers, który wydał dwie płyty i istniał do 2020 roku. Później Szmajkowski postawił na karierę solową.

Felivers "Never Back Down"

"Never Back Down" Felivers to rockowa, dwujęzyczna propozycja na Eurowizję 2023, chociaż ma rapową wstawkę. Felivers to zespół z Sochaczewa, w skład którego wchodzą: Miłosz, Konrad, Wojtek i Cody. Mają już na koncie jeden album i wystąpili na takich imprezach jak "Sylwester Marzeń z Dwójką" czy "Roztańczony PGE Narodowy".

Natasza "Lift U Up"

Natasza Urbańska to niewątpliwie najbardziej doświadczona uczestniczka tegorocznych preselekcji. Jest artystką musicalową, wokalistką i aktorką, na koncie ma trzy płyty i zwycięstwo w programie "Mask Singer" w 2022 roku. W niedzielę zaprezentuje utwór "Lift U Up". To już jej trzecia próba w polskich eliminacjach do Eurowizji. Do czterech razy sztuka?

YAN "Champion"

YAN, czyli Janek Majewski, to uczestnik 12. edycji "The Voice of Poland", występował też w "Szansie na sukces". Wokalista ma 18 lat, pochodzi z Radomia i ma już na koncie kilka singli jak "Niepewne" i "Twoje miejsce". W preselekcjach zaprezentuje swój nowy utwór "Champion".

Maja Hyży "Never Hide"

"Never Hide" to propozycja, która według bukmacherów plasuje się na końcu stawki, chociaż nic oczywiście nie jest przesądzone. Zwłaszcza że Maja Hyży to kolejne popularne nazwisko na preselekcjach. Zaistniała dzięki "X Factor", ma na koncie udział w "Twoja twarz brzmi znajomo" i występy na imprezach TVP, w tym na Sylwestrze Marzeń. Swoich sił w eliminacjach do Eurowizji próbowała wcześniej dwa razy.

Ahlena "Booty"

Ahlena to tak naprawd Magdalena Pawłowska. To początkująca artystka z Gdańska, która chciałaby reprezentować Eurowizję kawałkiem "Booty", który opowiada o... damskich pośladkach i odnosi się do akceptacji własnego ciała.

O Ahlenie niewiele wiadomo, ale TVP przedstawia ją słowami: "Muzyka od zawsze stanowiła ważny element w życiu wokalistki, jednak dopiero w 2020 roku Ahlena zaczęła komponować własne utwory i rozpoczęła przygodę z produkcją muzyczną na dobre. Jej kompozycje to mieszanka popu, R&B i rapu. Co ciekawe, artystka odważnie wyraża siebie i nie boi się eksperymentować z różnymi brzmieniami czy stylami muzycznymi".