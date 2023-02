Antoni Pawlicki deklaruje wejście do świata polityki. Internauci wywęszyli podstęp aktora

Antoni Pawlicki zaskoczył swoich fanów najnowszym postem na Instagramie. Skrytykował w nim obecny rząd Rzeczpospolitej, ale również opozycję. Ze strony aktora padła deklaracja, że sam teraz zajmie się polityką. Jednak internauci wywęszyli podstęp. W komentarzach zdradzili prawdziwe, ich zdaniem, intencje aktora.

Antoni Pawlicki deklaruje wejście do świata polityki Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Antoni Pawlicki jest dziś popularnym aktorem. Ma na swoim koncie występy w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych

Aktor jest znany ze swoich niepochlebnych opinii na temat działań Prawa i Sprawiedliwości

Teraz Pawlicki na Instagramie umieścił post, w którym uderza w obecny rząd. Ponownie skrytykował działania PiS, ale również oberwało się opozycji

Antek Pawlicki to znany aktor filmowy i telewizyjny. Wielokrotnie otwarcie mówił o swoich poglądach, stając m.in. w obronie praw kobiet czy podkreślając swoją niechęć do obecnego rządu.

Kino, muzyka i teatr od początku istnienia były nie tylko rozrywką, ale również komentarzem na tematy społeczne, a często nawet polityczne. Idąc tym tropem, artyści coraz częściej idą o krok dalej. Tym razem aktor zdecydował się na opublikowanie mocnego posta, w którym zdecydował się na ostrą krytykę partii rządzącej.

Obecny rząd nie robi nic poza autopromocją i wypełnianiem poleceń hegemona. Nie potrafi wynegocjować żadnych gwarancji dla Polski poza pustymi deklaracjami.

Artysta zarzucił politykom bierność. Wylewając gorzkie żale, przyznał, że jedyne, co udało się zrobić władzom, to rozdawać sobie nawzajem pieniądze oraz jątrzyć w społeczeństwie. Słowa krytyki skierował także do opozycji. "Opozycja drepcze w miejscu, nie proponuje nic poza pustą, nic niewnoszącą krytyką. Nie ma programu, nie myśli perspektywicznie, nie ma dla Polski żadnej alternatywy. Powtarza te same frazesy od lat" – kontynuował Pawlicki.

W swoim poście 39-latek podkreślił, że nasz kraj ma ogromne szanse na to, by poprawić standard życia jego mieszkańców. Niestety jednocześnie wyraził swoje powątpiewanie, czy którakolwiek z obecnych partii będzie potrafiła wykorzystać ten potencjał. Dlatego też w swoim poście zadeklarował, że zrobi to osobiście i wchodzi do świata polityki.

Ani rząd ani opozycja nie widzę, że zmieniające się uwarunkowania geopolityczne są największą szansą dla naszego narodu od kilkuset lat. Jesteśmy w wyjątkowym momencie, który trzeba wykorzystać! Może się nam żyć lepiej! I ktoś wreszcie musi się za to wziąć na poważnie. Dla nas. Dla naszych dzieci . Dla naszych wnuków! Najlepsze przed nami! W poniedziałek 27 lutego odkryjemy karty! Zapraszam wszystkich, którzy wreszcie chcą zrozumieć na czym polega prawdziwa polityka!

Internauci wywęszyli podstęp. Zdradzili wszystko w komentarzach

Fani obserwujący profil aktora na Instagramie nie dali się nabrać Pawlickiemu i bardzo szybko rozstrzygnęli datę, która padła w poście. To premiera najnowszego serialu z udziałem aktora, w którym ostatnio miał okazję zagrać.

"Chryste, ale się nabrałam! Panie Antoni, niezły z Pana żartowniś"; "Głosowałabym, choć tak źle Ci nie życzę. Ale wiem, że to zajawka serialu..."; "Nie mogę się doczekać, ciekawe czy tak dobry serial, jak książka" – pisali użytkownicy pod postem.