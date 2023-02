Adele i Ed Sheeran odrzucili propozycję Karola III. Ujawniono powód ich decyzji

Król Karol III przejął tron i od ponad pięciu miesięcy sprawuje władzę nad Zjednoczonym Królestwem. Niedawno Pałac Buckingham podał szczegółowy harmonogram uroczystości związanych z koronacją brytyjskiego monarchy. Dzień po koronacji króla Karola na zamku w Windsorze odbędzie się koncert. Podczas wydarzenia zabraknie podobno Adele i Eda Sheerana, którzy odrzucili propozycję. Ujawniono powód ich decyzji.

Adele i Ed Sheeran odrzucili propozycję zaśpiewania na koronacji Karola III Fot. Jae C. Hong/Invision/East News; instagram.com / @theroyalfamily; Rex Features/East News

Po śmierci królowej Elżbiety II 8 września 2022 r. na brytyjski tron wkroczył jej najstarszy syn, który przyjął imię Karol III

Uroczysta koronacja odbędzie się już niebawem, dokładniej w pierwszy weekend maja

Pałac Buckingham poinformował o datach oraz wydarzeniach, które odbędą się wówczas w Londynie

Jak donoszą media Adele i Ed Sheeran odrzucili zaproszenie Karola III. Kto zaśpiewa za nich?

Już niebawem, w pierwszy weekend maja odbędą się uroczystości koronacyjne króla Karola III. Niedawno Pałac Buckingham podał szczegóły koronacji. W niedzielę 7 maja odbędzie się koncert koronacyjny na Zamku Windsor. Jego transmisja live odbędzie się na antenie BBC oraz BBC Studios.

Na scenie pojawią się słynni artyści oraz światowej klasy tancerze. Nie zabraknie także Chóru Koronacyjnego. W imprezie udział wezmą także wolontariusze ze stowarzyszeń charytatywnych, którym patronują król oraz królowa małżonka. Jak się okazało, brytyjski monarcha bardzo chciał, by podczas koncertu zaśpiewała w szczególności dwójka artystów, niestety obydwoje odrzucili zaproszenie Jego Królewskiej Wysokości.

Król zasugerował organizatorom koncertu kilka osób, które chciałby, żeby wystąpiły, a Adele i Ed byli na tej liście. Bardzo mu zależało na nich. Zespół kontraktujący artystów skontaktował się z tymi gwiazdami, ale otrzymał odpowiedzi, że są niedostępne, co było ogromnym rozczarowaniem. Są przecież gigantami show-biznesu i kwintesencją brytyjskości, a do tego są znani na całym świecie.

Czytaj także: Królewska ekspertka wyjaśnia, dlaczego Karol poślubił Dianę. To był spisek?

Jak się okazało, Ed Sheeran dzień wcześniej gra koncert w Teksasie, co mogłoby mu utrudnić dotarcie do Windsoru na czas. Z kolei Adele odmówiła bez podania większego wytłumaczenia. Do tej pory wokalistka nie ogłosiła jeszcze żadnych koncertów po 25 marca.

Czytaj także: Książę Harry doigrał się. Został wypisany ze scenariusza koronacji

Kto wystąpi podczas niedzielnego koncertu koronacyjnego 7 maja?

Jak donoszą media, w trakcie koncertu koronacyjnego na zamku Windsor wystąpią Harry Styles, Lionel Richie i Spice Girls. Pałac Buckingham ogłosił również, że do udziału w koncercie został powołany specjalny chór koronacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele lokalnych chórów z całego kraju.

Największą atrakcją podczas wydarzenia ma być specjalny pokaz świetlno-laserowy. W jego trakcie zostaną podświetlone najsłynniejsze budynki Wielkiej Brytanii. Oprócz wolontariuszy z różnych organizacji, którym patronują król Karol III i Camilla, koncert będą mogły również zobaczyć osoby, które wylosują, które wylosują darmowe wejściówki.

Szczegóły dotyczące wykonawców oraz losowania wejściówek zostaną podane w późniejszym terminie. Na ten moment wiadomo, że wejściówki będzie można zdobyć w losowaniu BBC, na którego antenie odbędzie się transmisja.