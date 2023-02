Polacy wypuszczają nowatorską ładowarkę do aut. Kierowcy elektryków o czymś takim marzyli

Polska firma opracowała innowacyjną ładowarkę do samochodów elektrycznych - Habu Fot. greencell.global

Habu wygląda jak zwykły kabel (7-metrowy), ale to tak naprawdę dwa urządzenia w jednym: przenośna ładowarka EV, która, jak zapewnia producent, ma ładować szybko jak wallbox.

Samochody elektryczne są fajne, ale naładowanie ich może być czasem sporym wyzwaniem. Istniejąca 10 lat na polskim rynku firma Green Cell, która jest znana z baterii i ładowarek, zaprojektowała urządzenie, które może ułatwić życie kierowcom. Habu zapowiada małą rewolucję, ale czy spełni oczekiwania? Tego dowiemy się niedługo. Tymczasem sprawdźmy, co o niej mówi producent.

Habu to prawdziwe urządzenie 2 w 1, — łączy w sobie szybkie ładowanie wallboxa z poręcznością ładowarki przenośnej. Ponadto, ładowarka posiada unikalną konstrukcję - wszystkie elementy elektroniczne są schowane we wtyczkach, co sprawia, że nie ma potrzeby na dodatkowy moduł. Takie rozwiązanie sprawia, że ładowarka jest niezwykle poręczna i przyjemna w użyciu.