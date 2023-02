Incydent z rosyjskimi samolotami nad Bałtykiem. Holendrzy znowu poderwali F-35

Holenderskie Ministerstwo Obrony poinformowało w czwartek, że stacjonujące w Polsce myśliwce F-35 przechwyciły dwa rosyjskie samoloty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. To już kolejny taki incydent w ostatnich dniach.

Holenderski myśliwiec F-35 Fot. PRZEMEK SWIDERSKI / REPORTER

W Polsce stacjonuje osiem holenderskich myśliwców F-35

Cztery maszyny znajdują się w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i służą do obserwacji przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią

Kolejne cztery myśliwce są wykorzystywane do ćwiczeń

W czwartkowym komunikacie holenderskie Ministerstwo Obrony nie podaje, kiedy doszło do incydentu. Wiadomo jedynie, że były to dwa rosyjskie samoloty zwiadowcze Ił-20, które krążyły w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim.

Kolejny incydent z rosyjskimi samolotami

Do akcji poderwano holenderskie myśliwce F-35 po tym, jak stwierdzono, że rosyjskie maszyny zbyt mocno zbliżają się do strefy obrony powietrznej NATO. Samoloty Ił-20 wykonują zwykle swoje misje w eskorcie rosyjskich myśliwców, jednak o tego rodzaju samolotach w komunikacie nie poinformowano.

Jak pisaliśmy w naTemat, do podobnego zdarzenia doszło 13 lutego. Do obrony polskiego nieba również poderwano wtedy holenderskie myśliwce. Stało się to po tym, jak do granicy naszego kraju zbliżył się postradziecki samolot zwiadowczy eskortowany przed dwa rosyjskie myśliwce.

"Były to trzy samoloty: rosyjski Ił-20M Coot-A eskortowany przez dwa myśliwce SU-27 Flanker. F-35 eskortowały je z daleka i przekazały eskortę partnerom z NATO" – poinformowało wówczas holenderskie MON.

Śledzenie rosyjskich samolotów nad Morzem Bałtyckim przejęło natomiast niemieckie Luftwaffe. "Leciały bez transpondera i bez planu lotu" – przekazano. Eurofightery wykonały również zdjęcia rosyjskich maszyn.

W Polsce jest osiem holenderskich myśliwców F-35

Ił-20M Coot-A to postradziecki samolot zwiadowczy, przeznaczony do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Pierwsza seryjna maszyna ukończona została pod koniec 1969 roku. Do czasu zakończenia produkcji w 1976 wybudowano około 20 samolotów.

W 2009 roku uruchomiono program modernizacji samolotów Ił-20 znany pod kryptonimem Recenzent. Głównym wykonawcą programu była wytwórnia Iliuszyn, a podwykonawcą instytut NIIS z Sankt Petersburga. NIIS odpowiadał za zaprojektowanie i zbudowanie nowego kompleksu rozpoznawczego.

W lutym i marcu w Polsce stacjonuje osiem holenderskich myśliwców F-35. Cztery znajdują się w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i służą do obserwacji przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią.

Dwa samoloty mogą wystartować w ciągu kilku minut, aby przechwycić inny samolot – na przykład w sytuacji, gdy jego pilot odmawia identyfikacji lub zbliża się do przestrzeni powietrznej państwa bez zezwolenia. Kolejne dwa myśliwce F-35 są w rezerwie, a cztery pozostałe maszyny są wykorzystywane do ćwiczeń.

F-35 przyleciały do Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku pod koniec stycznia. Ich obecność wiąże się ze wsparciem misji Enhanced Air Policing NATO, a tym samym mają zwiększyć zdolności obronne wschodniej flanki.