Ukraińcy w rocznicę wojny chcą zakpić z Putina. Zainspirowali się znanym artystą

Ukraińcy wizerunkowo wygrywają wojnę. Już nie raz pokazali to poprzez memy i akcje związane z tym konfliktem. Na rocznicę wojny szykują dla Władimira Putina kolejną niespodziankę. Stoi za nią ukraińska poczta.

Prezydent Rosji Władimir Putin. Fot. SERGEI BOBYLYOV/AFP/East News

24 lutego 2022 roku około czwartej nad ranem prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił "specjalną operację wojskową" w Ukrainie

Rosjanie tej wojny jednak nie wygrali tak szybko, jak się spodziewali. Rok od inwazji Ukraińcy nadal walczą, również poprzez memy i wizerunkowe akcje

Szczególny swój udział ma w tym Ukraińska Poczta, która słynie ze znaczków, które upamiętniają wojnę. Kolejny z nich będzie dostępny już 24 lutego. Ma specjalny przekaz

Przypomnijmy, że 25 lutego 2022 roku z głośnika na pokładzie krążownika rakietowego dobiegła groźna wiadomość: "Jestem rosyjskim okrętem wojennym".

Ukraińska poczta słynie z oryginalnych znaczków wojennych

Było to ostrzeżenie przed zbliżającym się atakiem na grupę ukraińskich strażników stacjonujących w bazie wojskowej na Wyspie Węży u wybrzeży Ukrainy na Morzu Czarnym. "Proponuję złożyć broń i poddać się" – przekonywał jeden z Rosjan.

To, co wydarzyło się później, trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie: "Cóż, czy powinienem mu powiedzieć, żeby się pie***?" – powiedział do kolegi jeden z ukraińskich strażników.

Zostali oni jednak schwytani, a następnie uwolnieni w późniejszej wymianie więźniów, ale akt odwagi stał się czymś w rodzaju mantry ukraińskiego oporu. Dokładnie dwa tygodnie później Poczta Ukraińska, znana jako Ukrposzta, wydała znaczek pocztowy przedstawiający ukraińskiego żołnierza pokazującego środkowy palec zbliżającemu się statkowi. Potem pojawiły się kolejne znaczki w tej tematyce.

Z okazji rocznicy wojny Ukrposzta zaplanowała kolejną akcję

Z okazji 24 lutego ta akcja ma zostać powtórzona po raz kolejny. Tym razem znaczek nawiązuje do pracy brytyjskiego artysty Banksy’ego. Powstał jesienią 2022 roku na ścianie zniszczonego domu w Borodziance pod Kijowem. Graffiti przedstawia mężczyznę, który wygląda jak Władimir Putin. Podczas walki judo rzuca go na ziemię niewielki chłopiec. Dodajmy, że prezydent Rosji ćwiczy judo i podobno jest w tym bardzo dobry. – Spodziewamy się potężnych kolejek na wiele godzin czekania – powiedział WP jedna z pracowniczek głównej siedziby ukraińskiej poczty. Znaczków ma być 250 tys. sztuk.

Fot. Ukraińska Poczta Jak wygląda sytuacja w Ukrainie? W tym tygodniu Kijów odwiedził prezydent USA Joe Biden, który obiecał Ukrainie dalsze wsparcie. Jak stwierdził, podczas konferencji z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Ukrainie pomaga ponad 50 krajów. Od Japonii po USA. – Wiodące gospodarki świata zmuszają Rosję do płacenia ogromnej ceny – powiedział prezydent USA. Biden zauważył też, że Ukraińcy przypominają światu, "co znaczy odwaga".

"Rok później Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi. Amerykanie stoją ramię w ramię z wami, tak, jak cała Ukraina. Kijów skradł część mojego serca" – podkreślił. Zapowiedział też kolejne pół miliarda pomocy dla tego kraju. Jeśli chodzi o ukraiński frot, to sytuacja jest szczególnie trudna w Bachmucie. Rosjanie od dawna próbują zdobyć to miasto, które jest w dramatycznej sytuacji.