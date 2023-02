Jak Biden jechał do Kijowa? Biały Dom ujawnił galerię zdjęć i trasę prezydenta USA

Prezydent Joe Biden na kilka godzin w poniedziałek pojawił się Kijowie. Do tej pory były znane tylko relacje medialne, jak tam dotarł. Teraz Biały Dom opublikował zdjęcia i relacje, jak to wyglądało z punktu widzenia ekipy przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Joe Biden w Kijowe. Fot. Biały Dom/Twitter

W poniedziałek prezydent USA złożył historyczną wizytę w Ukrainie. Spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wygłosił przemówienie

Jego podróż do Ukrainy owiana była tajemnicą. We wtorek Biały Dom pokazał, jak to wyglądało krok po kroku

"Rok po brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Joe Biden udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Zełenskim. Oto jak to wyglądało" – przekazał Biały Dom na Twitterze.

Trasa Joe Bidena z Waszyngtonu do Kijowa:

W niedzielę o 4:15 czasu wschodniego w USA Joe Biden wyleciał z Waszyngtonu samolotem Air Force One do Niemiec – gdzie samolot zatankował i odleciał o 18:29 czasu środkowoeuropejskiego;

W poniedziałek o godz. 8:00 prezydent Biden przybył na dworzec w Kijowie, gdzie przywitał się z ambasadorką USA w Ukrainie Bridget Brink;

O godz. 8:18 prezydent Biden był w drodze do Pałacu Maryjskiego, gdzie następnie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim;

O godz. 13:10 prezydent Biden odjechał z Kijowa tym samym pociągiem, którym przyjechał. Pociąg przekroczył granicę z powrotem do Polski krótko po godz. 20:00.

Około godz. 23:15 Biden przyleciał do Warszawy. Air Force One (wyjątkowo funkcję tę pełni maszyna Boeing C-32) z Joe Biden wylądował na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Polityk powitany został przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcina Przydacza, ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego oraz szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych.

Następnie Biden wsiadł do opancerzonej limuzyny, potocznie nazywanej Bestią – i ulicami Warszawy udał się na nocleg do hotelu Marriott w centrum miasta, przy Alejach Jerozolimskich. Na miejsce prezydent USA dotarł około godz. 23:45. We wtorek spotkał się już m.in. z polskim premierem i prezydentem. O godz. 17.30 wygłosi kolejne duże przemówienie w Warszawie.

Biden w Kijowie: Rok później Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi

Co jednak Biden powiedział w Kijowie? Jak stwierdził, podczas konferencji z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Ukrainie pomaga ponad 50 krajów. Od Japonii po USA. – Wiodące gospodarki świata zmuszają Rosję do płacenia ogromnej ceny – powiedział prezydent USA. Biden zauważył też, że Ukraińcy przypominają światu, "co znaczy odwaga".

"Rok później Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi. Amerykanie stoją ramię w ramię z wami, tak, jak cała Ukraina. Kijów skradł część mojego serca" - podkreślił. Kolejne ważne słowa o tej wojnie padną już w Warszawie we wtorek.