Shakira nagrała kolejną "piosenkę zemsty". Kawałek "TQG" zachwycił kobiety

Shakira nie zwalnia tempa po rozstaniu z Gerardem Pique i znów wypuściła "piosenkę zemsty", w której śpiewa o niewierności swojego byłego partnera. Tym razem kolumbijska artystka wystąpiła w duecie z piosenkarką Karol G w teledysku do utworu "TQG". "Powiedz swojemu nowemu dziecku, że nie rywalizuję o mężczyzn" – słyszymy.

Shakira śpiewa o ex-partnerze w nowej piosence "TQG" z Karol G. Fot. Youtube / Karol G

Shakira nagrała kolejną "revenge song" (piosenkę zemsty). Wraz z kolumbijską artystką Karol G zaśpiewała w utworze "TQG".

Latynoskie gwiazdy rozprawiają sie w najnowszym kawałku ze swoimi ex-partnerami.

Przypomnijmy, że Shakira rozstała się z Gerardem Pique z powodu jego zdrad.

Shakira w piosence "TQG"

Tytuł piosenki "TQG" to skrót od "Te Quedó Grande" ("byłeś poza zasięgiem"). W utworze kolumbijskie wokalistki, Shakira i Karol G, rozprawiają się ze swoimi ex. Pierwsza z nich rzuciła hiszpańskiego piłkarza Gerarda Pique po tym, jak dowiedziała się, że ją zdradzał. Druga z artystek spotykała się natomiast z portorykańskim raperem Anuelem AA, o którym też chodziły słuchy, że miał być niewierny.

"Widzenie cię z nową dziewczyną raniło mnie, ale teraz skupiam się na sobie. (...) Zapomniałam o tym, jak żyliśmy i to cię uraziło. Moje życie stało się nawet lepsze, przysięgam, że nie jesteś już mile widziany, a to, co rzuciła we mnie twoja dziewczyna, nie denerwuje mnie, ani nie śmieszy" – śpiewa w utworze Shakira.

Słuchacze są zachwyceni nową "revenge song" muzycznej ikony. "Kobiety już nie płaczą, kobiety płacą"; "Te dwie kobiety naprawdę zasłużyły na podziw. Tworzą spektakularny duet"; "Latynosi będą rządzić w światowej" – widzimy w komentarzach pod teledyskiem, który już nabił prawie 30 mln wyświetleń.

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w połowie stycznia bieżącego wszyscy usłyszeli już o kochance Gerarda Pique. Niewątpliwie przyczynił się do tego utwór Shakiry zatytułowany "BZRP Music Sessions vol. 53", w którym wokalistka zrównała ex-partnera z ziemią. Wbiła też szpilkę swojej byłej teściowej, dając do zrozumienia, że nie jest pocieszona, mają ją za sąsiadkę.

W numerze oberwała również 23-letnia Clara Chia Marti. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki, zamieniłeś ferrari na twingo" – śpiewa z pogardą o kochance piłkarza. Fani Shakiry dali nieźle popalić ukochanej Pique. Dwa tygodnie po premierze piosenki musiała zasięgnąć profesjonalnej pomocy.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez zagraniczne media Shakira miała odkryć, że Pique ją zdradza, gdy zobaczyła pusty słoik po jej ulubionym dżemie. W wywiadzie z "This Morning" Kolumbijka przyznała, że od czasu do czasu sprawdzała lodówkę, by upewnić się, że podczas jej nieobecności nic stamtąd nie zniknęło.

Chcąc upewnić się w swoich przypuszczeniach dotyczących niewierności partnera, gwiazda wynajęła detektywa, o czym zresztą sama powiedziała w rozmowie dla "El Gordo y la Flaca".

Warto nadmienić, że Shakira i Gerard Pique byli jedną z najbardziej znanych par w piłkarskim świecie, oczywiście obok Davida i Victorii Beckhamów. Piłkarz i wokalistka poznali się 12 lat temu na planie teledysku do hitu "Waka Waka", który był hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku.

Czytaj także: https://natemat.pl/464276,nagranie-z-tesciowa-shakiry-wycieklo-do-sieci-zlapala-ja-za-twarz