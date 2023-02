Polka nagrała cover "Flowers" Miley Cyrus. "Kwiaty" są teraz hitem na TikToku

"Flowers" Miley Cyrus to obok "piosenki zemsty" Shakiry jeden z największych hitów początku 2023 roku. Kawałek odtwórczyni roli Hannah Montany doczekał się w końcu swojej polskiej wersji. "Kwiaty" w wykonaniu Carolin Wønder Mrugały trendują na TikToku.

Carolin Wonder Mrugała nagrała polski cover "Flowers" Miley Cyrus. Fot. Youtube

Piosenka "Flowers" Miley Cyrus doczekała się polskiej wersji, czyli utworu "Kwiaty" Carolin Wønder Mrugały.

Polacy są zachwyceni coverem. Na YouTube teledysk ma już prawie 500 tys. wyświetleń.

O czym śpiewa Cyrus?

Polska wersja "Flowers" Miley Cyrus (TELEDYSK)

Piosenka "Flowers" zadebiutowała w sieci 13 stycznia 2023 roku. Ta data nie była przypadkowa. Tego samego dnia swoje 33. urodziny świętował Liam Hemstworth, australijski aktor, który niebawem zastąpi Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin", i były narzeczony autorki utworu, czyli Miley Cyrus.

Zwrotka o kupowaniu kwiatów, tańczeniu i trzymaniu się za rękę to bezpośrednie odniesienie do piosenki Bruno Marsa "When I Was Your Man": "Powinienem kupić Ci kwiaty i trzymać Cię za rękę/ Powinienem był oddać Ci cały mój czas, kiedy miałem szansę/ Zabierać na każdą imprezę, bo wszystko, czego chciałaś to tańczyć" – śpiewał muzyk. Właśnie ten utwór Hemsworth miał zadedykować Cyrus, gdy byli jeszcze narzeczeństwem.

Piosenka "Flowers" pobiła rekord, stając się kawałkiem, który w najszybszym tempie zdołał przekroczyć magiczną barierę 100 mln odsłuchań w serwisie Spotify. Wielu słuchaczy określiło hit Cyrus mianem "kobiecego hymnu".

Nie musieliśmy długo czekać na to, by w internecie pojawił się polski cover "Flowers". Za stworzenie coveru odpowiada Carolin Wønder Mrugała, którą na YouTube obserwuje 35,1 tys. subskrybentów. "Najdrożsi, ten utwór wiele dla nas znaczy. Cieszę się, że mogłam go dla was zaśpiewać" – czytamy w opisie pod piosenką. Wpadający w ucho refren został tak przetłumaczony przez artystkę:

Sama kupię te kwiaty Imię wrysuje w piach Pogadam z sobą poza tym Ty nie zrozumiesz i tak Pójdę ze sobą tańczyć W dłoni schowam swą dłoń Lepiej kocham siebie niż, niż on.

"Uśmiechy i radość tych wszystkich osób, które dostały od ciebie kwiaty są po prostu cudowne i niesamowite, z pewnością poprawiłaś im dzień no i jak zawsze świetnie wykonałaś tą piosenkę"; "Nikt nie pytał, ale każdy potrzebował"; "Jaki to jest pozytywny klip" – z entuzjazmem oceniają słuchacze. "Kwiaty" mogą pochwalić się 437 128 wyświetleniami i ponad 11 tys. polubień.

Smaczki w teledysku do "Flowers"

Jak pisał wcześniej w naTemat Kamil Frątczak, w teledysku do "Flowers" Cyrus zaczyna tańczyć, prezentując swoją wolność po tym, jak pozbyła się toksycznego ładunku. Szybko wyszło na jaw, że prezentowany garnitur marki Yves Saint Laurent to ten sam, w którym Liam Hemsworth wystąpił w kwietniu 2019 roku na premierze filmu "Avengers: Koniec gry" zaledwie na kilka miesięcy przed rozpadem ich małżeństwa. Wydarzenie to miało mocny rozgłos, bo właśnie wtedy między parą doszło do spięcia na oczach wszystkich fotoreporterów. Kontrowersyjna wokalistka, pozując na ściance, polizała klapę marynarki swojego męża, na co on dość gwałtownie zareagował. Fani twierdzą, że zwrócił sie do narzeczonej z prośbą o to, by się zachowywała.

