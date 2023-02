"Dziękuję, Niemcy!". Kliczko zachwycony Leopardami, jedną z maszyn testował osobiście

– Dziękuję, Niemcy! – mówi w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Władimir Kliczko. Wraz z ministrem obrony RFN Borisem Pistoriusem odwiedził on rodaków, którzy po zachodniej stronie Odry szkolą się w obsłudze czołgów Leopard. Osobiście przetestował też jednego z legendarnych niemieckich "kotów".

Władimir Kliczko odwiedził poligon, na którym Niemcy szkolą Ukraińców w obsłudze czołgów Leopard 2. Fot. Facebook.com / KlitschkoOfficial

Czołgi Leopard 2 dla Ukrainy

– Rok temu nie pomyślałbym, że będę prowadził tego "kota" – mówi Władimir Kliczko w materiale nagranym na jednym z niemieckich poligonów, gdzie Ukraińcy szkoleni są w obsłudze czołgów Leopard – szczególnie tych w nowocześniejszej wersji 2 A6, których co najmniej czternaście sztuk na front trafi z zasobów Bundeswehry.

Utytułowany pięściarz i brat mera Kijowa już przed wybuchem wojny zaczął angażować się w politykę, a przez ostatni rok odegrał niebagatelną rolę w negocjacjach między Ukrainą a Niemcami, gdzie wciąż ma gwiazdorski status. Niejednokrotnie młodszy z braci Kliczko udowadniał, że rozumie Niemców lepiej niż przedstawiciele ukraińskiego resortu dyplomacji oficjalnie rezydujący w Berlinie.

Jak przypomniał Kliczko, za nami "rok cierpienia", ale i rok, w którym ukraińska siła woli stała się silniejsza niż kiedykolwiek. – Tak silna, jak ten czołg. Dziękuję, Niemcy! Dziękuje, wolny świecie! Za wszystko, co robicie dla nas, Ukraińców – stwierdził gość ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa. Wcześniej Władimirowi Kliczce umożliwiono osobiste przetestowanie czołgu Leopard.

Z informacji niemieckich mediów wynika, iż gość z Ukrainy odwiedził rodaków w ośrodku szkoleniowym, w którym odbywają się także kursy obsługi maszyn Marder. Jeszcze do końca pierwszego kwartału 2023 roku Siły Zbrojne Ukrainy poza co najmniej 17 Leopardami 2 A6 (14 z RFN i 3 z Portugalii) wzbogacą się o ok. 40 pojazdów opancerzonych.

Po zachodniej stronie Odry trwają też prace nad rozpoczęciem sukcesywnego przekazywania ok. 178 czołgów Leopard 1.

Miliardy euro na pomoc w wojnie z Rosją

Z wyliczeń "Ukraine Supprot Tracker" wynika, że Niemcy zajmują aktualnie czwartą pozycję wśród państw i organizacji najsilniej wspierających Ukrainę. Pierwsze miejsce należy do USA, następnie sklasyfikowano instytucje Unii Europejskiej (z czego najwięcej, bo blisko 7,2 mld euro wyłożyli Niemcy), a podium zamyka Wielka Brytania.

Co istotne, z Berlina miliardy euro płyną nie tylko wsparcie militarne. Jeśli chodzi o "rywalizację" w kwestii pomocy humanitarnej, rząd Olafa Scholza wyprzedza jedynie administracja Joe Bidena.

Pierwsze cztery Leopardy przyjechały z Polski

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, pierwsze Leopardy do Ukrainy trafiły z Polski. Mowa jednak o zaledwie czterech sztukach w starszej wersji A4. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie Ukraińcy mają otrzymać resztę z 14 obiecanych im przez rząd Prawa i Sprawiedliwości maszyn.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, iż Wojsko Polskie ma problem z przygotowaniem aż tylu w pełni sprawnych czołgów. Na Zachodzie wciąż pojawiają się także wątpliwości w sprawie tego, czy strona polska będzie w stanie dostarczyć części zamienne i zaoferować wsparcie serwisowe.

Podczas ostatniej wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział natomiast, że w najbliższym Polska przekaże za wschodnią granicę dodatkowe 60 czołgów PT-91 Twardy. To maszyny, nad którymi prace projektowe ruszyły jeszcze w czasach Układu Warszawskiego, ale produkowane były w latach 1994–2002.

