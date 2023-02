PiS płaci krocie fundacji Rydzyka. Niemal pół miliona rocznie za... transmisje mszy

Prawie 443 tys. zł rocznie płaci Prawo i Sprawiedliwości fundacji Lux Veritatis, kierowanej przez Tadeusza Rydzyka. Takie pieniądze fundacja założyciela Radia Maryja otrzymuje od partii rządzącej jako zapłatę za transmisję na żywo mszy świętych.

Tadeusz Rydzyk Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Kierowana przez Tadeusza Rydzyka fundacja Lux Veritatis otrzymuje od Prawa i Sprawiedliwości 37 tys. zł miesięcznie

Pieniądze te partia Jarosława Kaczyńskiego ma płacić za "transmisję na żywo" mszy świętej

Umowa o transmisji mszy świętych przez fundację założyciela Radia Maryja obowiązuje od marca 2015 roku

PiS płaci fundacji Rydzyka za transmisje mszy

Aż 36 900 tys. zł miesięcznie płaci Prawo i Sprawiedliwość fundacji Lux Veritatis. Jak możemy się dowiedzieć z rejestru umów zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej PiS, pieniądze te trafiają do fundacji jako opłata za "transmisję na żywo mszy świętych".

Informację tę wypatrzył w biuletynie partii Jarosława Kaczyńskiego analityk ekonomiczny Rafał Mundry. Jak zwraca uwagę, pieniądze wpłacane przez PiS na rzecz fundacji zarządzanej przez Tadeusza Rydzyka sumują się do ogromnych kwot. Umowa obowiązuje bowiem od 1 marca 2015 roku – teraz została przedłużona na kolejny rok.

Oznacza to, że rocznie fundacja Rydzyka otrzymuje od Prawa i Sprawiedliwości kwotę 442 800 tys. zł. Od początku obowiązywania umowy Lux Veritatis mogła otrzymać z funduszy partyjnych ponad 3,4 mln zł.

Płatna promocja służby wojskowej w TV Trwam

Powyższe kwoty nie są jedynymi pieniędzmi, jakie fundacja Lux Veritatis otrzymuje od polityków PiS. Niedawno głośno było o pieniądzach, które Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało fundacji Tadeusza Rydzyka w zamian za promocję służby wojskowej.

Ministerstwo wyemitowało 40 odcinków programu "Zostań żołnierzem RP", który promuje służbę w polskim wojsku. Każdy odcinek kosztował 18 tys. zł, co łącznie daje kwotę 720 tys. zł. Jak stwierdził MON w odpowiedzi skierowanej do senatora KO Krzysztofa Brejzy "celem programu było zachęcenie kandydatów do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego".

Problem w tym, że program emitowany był w TV Trwam, której wydawcą jest fundacja Lux Veritatis. A widzami stacji tej nie są osoby w wieku poborowym, lecz głównie ludzie po 50. roku życia.

To nie koniec. Oglądalność TV Trwam w ostatnim czasie znacząco zmalała. Jak podawały Wirtualne Media w zeszłym roku, stację oglądało około 32 tysięcy osób. Jest to mniej niż liczba wyświetleń na kanale "Zostań żołnierzem" w serwisie YouTube, gdzie odcinki dostępne są za darmo.

Niedawno informowaliśmy także o kwocie w wysokości prawie 19,5 mln złotych przekazanej podmiotom Rydzyka w ciągu niecałych sześciu lat. 28 października aktywista Maciej Rauhut przypomniał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obiecał, iż "udostępni informację o tym, ile dostały podmioty ojca Tadeusza Rydzyka od ministerstw". Jak podkreślił, "słowa dotrzymał, na tyle, ile mógł". "Dostały prawie 19,5 mln zł. W sześć lat. Co tam, że polska ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana? Dajmy Rydzykowi!!! Serio, nie mam słów na to państwo. Nie dzierżę tego rządu" – napisał 16-letni aktywista.

Maciej Rauhut udostępnił konkretnie informacje dotyczące kwot oraz resortów, które udzieliły finansowego wsparcia Fundacji Lux Veritatis, Fundacji Nasza Przyszłość, telewizji Trwam, Radio Maryja, wydawcy "Naszego Dziennika" oraz spółki "Bonum".