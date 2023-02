Wiadomo, ile zarobił Piotr Żyła za złoty medal. Ujawniono stawki

Piotr Żyła świętuje swój historyczny sukces po sobotnim konkursie skoków narciarskich w Planicy. Nasz zawodnik zdobył kolejny tytuł mistrza świata, który wiąże się również z solidną premią. Wiadomo, ile zarobi za złoty medal.

Wiadomo, ile zarobił Piotr Żyła za złoty medal. Fot. Darko Bandic/Associated Press/East News

Rywalizacja na Mistrzostwach Świata w Planicy była dla Piotra Żyły trochę jak piękny sen. Polak po pierwszej serii znajdował się w drugiej dziesiątce, ale w drugim skoku poszybował już na 105 metrów. Ustanowił w ten sposób rekord skoczni i po raz drugi z rzędu został mistrzem świata.

Ile zarobi Piotr Żyła?

Wiadomo, że taki sukces musi wiązać się też z nagrodami finansowymi. Może mniej efektownymi, jak choćby stawki w świecie piłki nożnej, ale Żyła i tak raczej nie będzie miał powodów do narzekania.

Konkretne stawki ujawnił portal WP Sportowe Fakty. Jak czytamy, polski skoczek za swój wyczyn na skoczni w Planicy zgarnie 150 tys. zł. Około 94 tys. zł ma dostać Andreas Wellinger, który w sobotę zajął drugie miejsce. 56 tys. zł to nagroda, którą otrzyma trzeci w zawodach Karl Geiger.

Ujawniono również, jak prezentują się stawki dla Polaków za pozostałe miejsca w czołówce. Dawid Kubacki za piąte miejsce ma dostać 22,5 tys. zł. Kamil Stoch otrzyma 15 tys. zł za szóstą lokatę.

Reakcja Piotra Żyły na zwycięstwo

Nie od dziś wiadomo, że Żyła nigdy nie kryje spontanicznych emocji. Tak było i tym razem, kiedy po zwycięstwie wrócił z drużyną do hotelu. Sukces trzeba było uczcić, a nasz mistrz zrobił to w bardzo efektownym stylu.

Do internetu trafiły nagrania, pokazujące jak Żyła chwyta jedną z butelek szampana, otwiera ją – po czym zaczyna... polewać trunkiem wszystkich stojących dookoła niego.

A co nasz skoczek mówił chwilę po wygranym konkursie? – Do mnie to w ogóle nie docierało. Zrobiłem swoje, swoją 100-procentową robotę i dostałem zastrzyk adrenaliny. Później już chyba było mi wszystko jedno. Potem emocje: patrzę i jeden krócej skoczył, później drugi. Potem medal… Jak to medal?! Skąd medal?! Gdzie?! Jak?! A później gadają, że wygrałem… Wtedy mnie już odcięło całkiem – przyznawał, a jego wypowiedź cytuje "Przegląd Sportowy".

Przypomnijmy, że Piotr Żyła i Kamil Stoch w niedzielę 26 lutego wystartują w konkursie drużyn mieszanych. Początek tej rywalizacji o godz. 17:00.