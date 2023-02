Rodowicz wyjawiła, dlaczego nigdy nie była na Eurowizji. Komu teraz kibicowała?

Maryla Rodowicz to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat króluje na polskiej estradzie i nie zapowiada się, aby przeszła na emeryturę i zrezygnowała z koncertowania. Jakiś czas temu została zapytana w wywiadzie o występ na Eurowizji. Dlaczego nigdy nie pojechała reprezentować Polski w konkursie?

"Małgośka", "Wsiąść do pociągu", "Jadą wozy kolorowe", "Niech żyje bal" – te utwory zna niemal każdy Polak

Maryla Rodowicz przez lata kariery nagrała wiele albumów. Na swoim koncie ma mnóstwo występów scenicznych

Niedawno legendarna polska piosenkarka została zapytana o Eurowizję. Wyjaśniła, dlaczego nigdy nie zdecydowała się na występ przed Europą

Dlaczego Maryla Rodowicz nigdy śpiewała na Eurowizji? Wiadomo, komu teraz kibicowała

Maryla Rodowicz przez lata działalności artystycznej zapracowała sobie na miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w rodzimym show-biznesie. W głowach jej fanów wiele razy rodziło się pytanie: dlaczego Maryla nigdy nie pojechała reprezentować Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji?

W jednym z ostatnich wywiadów dziennikarz nie omieszkał ją o to zapytać. Okazuje się, że piosenkarka nigdy nie czuła takiej potrzeby, ani chęci. Przyznała, że bałaby się odpowiedzialności.

– Ja bym nie chciała, nie. Bałabym się. To jest jednak konkurs. W dodatku cała Polska czeka na ten sukces. I co? To ogromne obciążenie – przyznała Rodowicz w rozmowie z Pomponikiem.

Zaznaczyła, że w jej wypadku przeszkodę stanowi wiek. Przypomnijmy, że wokalistka ma 77 lat. W wywiadzie zdradziła, komu kibicuje w polskich preselekcjach do Eurowizji.

– Myślę też, że jest to konkurs dla młodych artystów. Dla takich artystów jak Alicja Szemplińska. Ja bardzo w nią wierzę, bo ma przepiękny głos. Bardzo jej kibicuje i życzę, żeby pojechała – podkreśliła gwiazda.

Eurowizja 2023. Blanka Stajkow będzie nas reprezentować

Warto wspomnieć, że już wiadomo, kto zdobył największą ilość głosów i za trzy miesiące leci do Liverpoolu reprezentować Polskę na Eurowizji 2023. Blanka Stajkow jest polsko-bułgarską piosenkarką. W 2021 r. brała udział w eliminacjach do 10. edycji "Top Model". Jej eurowizyjna propozycja "Solo" jest już dużym przebojem radiowym w Polsce. Utwór napisali z nią: Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki, Marcin Górecki, Maria Droberg i Julia Sundberg.

Ten wybór spotkał się jednak z dezaprobatą publiczności i internautów. "Przykro. Specjalnie dali Jannowi mało punktów, bo czuli, że wygryzie Blankę"; "Jestem rozwścieczony"; "Prima aprilis dopiero w kwietniu"; "Tak, dziękuj jury, bo inaczej byś nie przeszła"; "Blanka, dobrze że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki"; "Boże, widzisz to, a nie grzmisz" – pisano w sieci.

W komentarzach w internecie oceniono, że to Jann, czyli 23-letni Jan Rozmanowski powinien zająć pierwsze miejsce. Chłopak reprezentował utwór "Gladiator".

Nadmieńmy, że na ten wynik w układzie 50/50 złożyły się głosy jury (wokalistka Edyta Górniak, tancerz i choreograf Agustin Egurrola, radiowiec Marcin Kusy oraz dziennikarz Marek Sierocki, dyrektor programowa TVP, Aneta Woźniak) oraz publiczności, wysyłającej SMS-y.