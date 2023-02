Blanka przyjaźni się z synem Edyty Górniak? Internauci wyłapali istotny szczegół

O tym, kto będzie reprezentować Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji zdecydowała publiczność w głosowaniu SMS, a także jury. Wybór padł na Blankę Stajkow i jej radiowy przebój "Solo". Widzowie nie ukrywali swojego niezadowolenia z werdyktu, a internauci zwrócili uwagę na jeden istotny szczegół. Wokalistka miała siedzieć w studio w loży razem z synem Edyty Górniak.

Blanka przyjaźni się z synem Edyty Górniak? To zdjęcie obiegło internet Fot. Piotr Molecki/East News; VIPHOTO/East News

Za nami finał eliminacji "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję"

26 lutego reprezentanta Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu wyłonili jurorzy i widzowie w stosunku 50/50

Ku zaskoczeniu publiczności obecnej w studio i internautów wygrała Blanka Stajkow z piosenką "Solo", a nie Jann z utworem "Gladiator"

Internauci są źli na jury i sugerują, że wynik był ustawiony. Zwrócili uwagę na jeden istotny szczegół

W niedzielę podczas koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłoniony został reprezentant Polski na Eurowizję 2023. Do Liverpoolu pojedzie Blanka, jednak ten werdykt nie spotkał się z zadowoleniem sporej części widzów.

Blanka przyjaźni się z synem Górniak?

Niektórzy widzowie domagają się nawet anulowania głosów. "Sorry, ale to musiał być jakiś wał TVP, bo nie wierzę, że ludzie na to głosowali po usłyszeniu jej występu"; "Ustawione jak zawsze" – zareagowali w sieci.

Wzburzeni internauci dopatrzyli się jednego szczegółu. Podczas krajowych preselekcji, które były transmitowane na antenie Telewizji Polskiej ze studia Transcolor na obrzeżach Warszawy w jednej loży zasiadali obok siebie Alan Krupa, syn Edyty Górniak i zwyciężczyni eliminacji Blanka.

"To jest syn Edyty Górniak (przewodnicząca jury!!!), który cały czas siedział z Blanką w green roomie i wyglądali jakby byli w bliskiej relacji" – czytamy na Twitterze. Pod zdjęciem pojawiła się fala komentarzy, w których internauci wyrażali swoje niezadowolenie.

Widzowie bronią Janna. W sieci oburzenie i komentarze o ustawce w TVP

Internauci mieli wielkie nadzieje na to, że 23-letni Jan Rozmanowski, czyli Jann pojedzie do Liverpoolu, ponieważ w dużej mierze to on był faworytem do tytułu reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji.

"Przykro. Specjalnie dali Jannowi mało punktów, bo czuli, że wygryzie Blankę"; "Jestem rozwścieczony"; "Prima aprilis dopiero w kwietniu"; "Tak, dziękuj jury, bo inaczej byś nie przeszła"; "Blanka, dobrze, że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki"; "Boże, widzisz to, a nie grzmisz" – pisano.

"Ach, czyli kolejny rok, gdy nie pokażemy nic szczególnego. Szkoda trochę, bo wyjątkowo mieliśmy szansę wysłać coś wyjątkowego"; "Podziękujmy jury, to dzięki nim. Widzowie głosowali na bank na Janna, ale ponieważ umieścili ją na 1. miejscu, to takie są skutki. Brawo jury po raz kolejny" – grzmią ludzie.

Warto nadmienić, że od razu po ogłoszeniu tego, że Blanka Stajkow będzie reprezentować nasz kraj, spadliśmy z 3 na 11 miejsce u bukmacherów w całej Eurowizji. Na ten moment to wstępne notowania, ponieważ nie ogłoszono jeszcze wszystkich konkursowych piosenek.