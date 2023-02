Fani nie chcą Blanki na tegorocznej Eurowizji. Wystosowano petycję do TVP

Kamil Frątczak

P odczas tegorocznych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji niespodziewanie z rywalizacji odpadł Jann, który był pretendentem do zwycięstwa. Wokalista zajął czwarte miejsce, co nie spodobało się fanom. Wielbiciele Eurowizji postanowili zareagować i stworzyli petycję do TVP, w której wyjaśniają, dlaczego nie chcą, aby Blanka reprezentowała nasz kraj.