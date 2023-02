Nowakowska zaskoczyła kreacją na eurowizyjnym show. "Jak z legend starożytnego Egiptu"

Jedną z prowadzących podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2023 była Ida Nowakowska. Uwaga fanów skupiła się na jej stroju. Gwiazda TVP zaskoczyła kreacją "niczym z legend starożytnego Egiptu".

Ida Nowakowska niczym Kleopatra na preselekcjach do Eurowizji 2023. Fot. Piotr Molecki/East News

Finał polskich preselekcji do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji poprowadzili: Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Ida Nowakowska

Na to wydarzenie ostatnia z wymienionych prezenterów wybrała nietypową stylizację, które nie przeszła bez echa w sieci

Za nami finał eliminacji "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję". Już wiadomo, kto będzie reprezentował nasz kraj na tegorocznej edycji konkursu. To młoda wokalistka Blanka. Z utworem "Solo" pokonała m.in. wcześniejszego faworyta Janna.

Skrajne emocje wzbudziły nie tylko występy artystów i wyniki eliminacji. Oczy widzów były też wrócone w kierunku gospodarzy: Małgorzaty Tomaszewskiej, Aleksandra Sikory i Idy Nowakowskiej, której kreacja wyróżniała się na tle innych.

O ile Aleksander zaprezentował się klasycznie, w czarnym garniturze i białej koszuli, a Tomaszewska dla przeciwwagi postawiła na biel, to Ida miała na sobie czarny kombinezon z wycięciami i... złoty napierśnik oraz metaliczny kaptur.

Nowakowska miała też na sobie połyskujący naszyjnik i bransoletki. Strój prezenterki wywołał poruszenie w komentarzach w sieci. "Zawsze dobrze wygląda, ale teraz to wpadka"; "Z legend starożytnego Egiptu"; "Druga część Diuny wygląda wspaniale" – komentowali internauci.

Kontrowersje wokół preselekcji do Eurowizji 2023

Przypomnijmy, że do Liverpoolu pojedzie Blanka, jednak ten werdykt nie spotkał się z zadowoleniem sporej części widzów. Po ogłoszeniu wyników preselekcji na Eurowizję 2023 spora część internautów zaczęła zarzucać organizatorom "ustawkę". Niektórzy domagają się nawet anulowania głosów. "Sorry, ale to musiał być jakiś wał TVP, bo nie wierzę, że ludzi na to głosowali po usłyszeniu jej występu"; "Ustawione jak zawsze" – zareagowali w sieci. Napisano w tej sprawie petycję.

Wspomnijmy, że wcześniejszym faworytem był 23-letni Jan Rozmanowski, czyli Jann. Internauci mieli nadzieję, że to on będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2023 z utworem "Gladiator". "Przykro. Specjalnie dali Jannowi mało punktów, bo czuli, że wygryzie Blankę"; "Jestem rozwścieczony"; "Prima aprilis dopiero w kwietniu"; "Tak, dziękuj jury, bo inaczej byś nie przeszła"; "Blanka, dobrze, że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki"; "Boże, widzisz to, a nie grzmisz" – pisali fani.

W internecie obrywa się też przewodniczącej jury Edycie Górniak. "Myślałam, że pani kieruje się większym profesjonalizmem, ta Eurowizja spada na dno. Jedynie Szpak i Ochman trzymali ją przy życiu"; "Pani Edyto, nie wstyd pani brać udział w tej szopce eurowizyjnej?" – pisali użytkownicy.

– Może nie wszyscy są zadowoleni, bo trudno, żeby wszyscy byli, ale musieliśmy wybrać z 10 uczestników jednego. Na szczęście mój przywilej bycia przewodniczącą jest bardziej przywilejem tytułu niż faktycznej decyzyjności, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że widzowie wybrali tak samo, jak jurorzy, co się praktycznie nie zdarza – stwierdziła w jednym z wywiadów Górniak.

Ponadto czujni fani zauważyli, że podczas preselekcji obok zwyciężczyni siedział Allan Krupa, czyli syn diwy. Wielu zastanawia się, czy ta dwójka dobrze się zna oraz, czy to wpłynęło na ocenę jurorów.