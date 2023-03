Co powiesz na ostry udon z kurczakiem? Stanie się twoim obiadowym ulubieńcem [PRZEPIS]

Kolejna propozycja z cyklu szybkich smacznych i sytych lunchy! Aromatyczny sosik i do tego długi, mięciutki makaron. Przygotujemy ostry udon z kurczakiem, który jest mega yummy. Jeśli nie jesz mięsa, po prostu zamień go np. na tofu lub boczniaki. Również świetnie się prezentuje, a smakuje jeszcze lepiej.

Przepis na ostry udon z kurczakiem. Stanie się twoim obiadowym ulubieńcem Fot. YouTube.com / @UMAMI

Udon przygotowany przez Daniela Brzezińskiego z kanału UMAMI to czysta poezja

Smakuje jak z najlepszej street-foodowej budki z wietnamskimi przysmakami

To tanie i szybkie danie na lunch, obiad lub kolację

Udon z kurczakiem to zdecydowanie danie należące to comfort foodu. Spora dawka węglowodanów i białka sprawią, że będziemy czuć się syci, a to wpłynie pozytywnie na nasz nastrój. Z pewnością uśmiech zagości na twojej twarzy już od pierwszego kęsa. Tutaj wersja pikantna, ale jeśli nie przepadasz za ostrym, to oczywiście możesz zrezygnować z chilli albo dać tylko odrobinę dla podkręcenia smaku. Nie jesz kurczaka? Śmiało zamień go na inne mięso albo wersję wege, czyli np. tofu czy boczniaki.

3 ząbki czosnku

1 szt. cebulka dymka

2 szt. szalotek

2 łyżki chilli w oleju

250 g piersi z kurczaka (w opcji wege może być pół kostki tofu lub 200 g boczniaków)

1/6 kapusty młodej

2 opakowania makaronu udon

SOS:

20 ml sosu sojowego

30 ml sosu sojowego ciemnego

40 ml sosu ostrygowego

1 łyżeczka cukru lub miodu

1 łyżeczka oleju sezamowego

100 ml bulionu drobiowego

KROK 1) Kroimy czosnek w plasterki. Następnie w piórka kroimy szalotkę. Możesz zamiast szalotki użyć zwykłą cebulkę albo czerwoną. Szatkujemy cienko zwykłą, młodą kapustę. Do tego kroimy brokuły na mniejsze części.

KROK 2) Odpalamy kuchenkę, dajemy kropelkę oleju i od razu wrzucamy na patelnię brokuły, szalotkę i czosnek. W międzyczasie, kiedy warzywa mamy na patelni i się smażą, naszego kurczaka dzielimy na pół i kroimy w cienkie paski.

KROK 3) Odgarniamy warzywka na patelni na bok i dorzucamy kurczaka. Na górę wrzucamy kapustę i całość mieszamy. Po chwili zalewamy naszą mieszankę na patelni bulionem.

KROK 4) Od razu dodajemy również sos ostrygowy, sos sojowy ciemny, sos sojowy jasny i olej sezamowy. Odrobina cukru i pasta chili. Mieszamy całość energicznym ruchem. Makaron udon zalej gorącym wrzątkiem, przykryj i pozostaw na 4 minuty.

KROK 5) W międzyczasie kroimy sobie szczypiorek lekko pod skosem, tak żeby nadać mu i całej potrawie azjatyckiego charakteru.

KROK 6) Ugotowany makaron dorzucamy do naszego sosu z kurczakiem dolewając troszkę wody z gotującego się makaronu. Mieszamy tak, aby wszystko się pięknie połączyło, podrzucając wszystko razem na patelni – oczywiście jeśli masz z tym problem, to radzimy wymieszać potrawę łopatką.

KROK 7) Nasze przygotowane danie wykładamy na talerz. Na makaron dajemy odrobinę chrupiących kiełek mung i na to sypiemy pokrojoną orientalnie dymkę. Opcjonalnie można również dać trochę świeżej kolendry i pokroić w ćwiartkę limonkę i całość skropić – świetna sprawa. Wygląda i smakuje obłędnie!

To dobra opcja na kolację ze znajomymi. Wszyscy kochają ciepłe, aromatyczne kluseczki! Do tego pogaduchy lub ulubiony serial – i nic tylko żyć, nie umierać.