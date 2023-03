"Usłyszałam: 'Gruba, a co ty na tej rurce niby robisz?' A ja w końcu dzięki pole dance lubię siebie"

Kiedy powiedziałam koledze, że zapisuję się na pole dance, usłyszałam: "kolejna ladacznica będzie tańczyć na rurze". I choć mam świadomość, że był to żart, takie podejście (na serio) do pole dance'u ma ciągle całkiem sporo osób. I wiecie, co wam powiem? Zmieńcie je, bo rurka przynosi więcej dobrego, niż wam się wydaje. Nie tylko rzeźbi ciało, ale też leczy z kompleksów i wyciąga z załamań nerwowych.

Pole dance jest dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy wagę PHOTO: MAREK JABLONSKI / EAST NEWS

Pole dance, czyli inaczej akrobatyka na drążku pionowym to sport, który nie tylko rzeźbi ciało, ale bardzo pozytywnie wpływa na psychikę

Jak zaznaczają osoby, które trenują pole dance, działa on pozytywnie na poprawę samooceny

W gronie osób, które trenują pole dance, jest coraz więcej mężczyzn i osób starszych

Są pewne dyscypliny sportowe, o których śmiało można powiedzieć, że są dyskryminowane. Dokładniej to ich zawodnicy są dyskryminowani i to z różnych powodów.

Jeśli nie wiecie, o czym mówię, sięgnijcie do umysłów po skojarzenia dotyczące intelektu bokserów. Głupki? Otóż Witalij Kliczko ma doktorat z filozofii. To może weźmy kulomiotki i młociarki. Niekobiece, a ich uroda daleka współczesnym kanonom piękna? To spójrzcie na Malwinę Kopron.

Na drugiej liście tego typu krzywdzących skojarzeń są dziewczyny trenujące pole dance. Stereotypowa zawodniczka tańca na rurze, w głowach wielu osób maluje się jako szczupła, półnaga, na wysokich szpilkach, z banknotami za gumką od majtek i barową scenerią w tle.

Nie wspomnę zresztą ile razy ja lub któraś z moich koleżanek z treningów usłyszałyśmy: "Ej, a może pokręcisz się na mojej rurce?". Albo: "Lubisz mieć rurkę między nogami? Służę pomocą!". No nie. Tak to nie wygląda.

Dla kogo jest pole dance?

Przekrój wiekowy i wagowy w studiach pole dance'u jest ogromny. Gdyby dzielić uczestników wedle noszonych przez nich rozmiarów ubrań, te zaczynałyby się od numeru 32, a kończyły na 48, albo i większym. Podobnie jest z wiekiem. Pole dance coraz częściej zaczynają trenować już dzieci (np. córka Instalekarki), a kończą panie po 70. O takiej sytuacji w ostatnim miesiącu mówiła mi nawet właścicielka studia we Wrocławiu Berenika Nienadowska-Krajewska.

Do studia przyszła pani, która chodzi na jogę w tym samym budynku. Na oko była bliska osiemdziesiątki. Zapytała, czy może spróbować na naszych zajęciach. Oczywiście musimy sprawdzić, czy jej stan zdrowia na to pozwala, ale pole dance jest sportem inkluzywnym, dlatego nie mam zamiaru nikogo wykluczać wyłącznie dlatego, że jego PESEL zaczyna się od jakiejś konkretnej cyfry.

Berenika dodaje, że uczestniczek w wieku 50 plus jest całkiem sporo. Przykłady ma nawet u siebie w klubie.

Do grona seniorek, które trenują pole dance, zalicza się także 60-letnia Jola. Śmieje się, że do emerytury zostało jej zaledwie pół roku, ale to nie przeszkadza jej trenować. Na zajęcia pięć lat temu zapisała ją córka i tak jej się spodobało, że dziś jest nie tylko najstarszą, ale też najdłużej uczęszczającą kursantką swojego studia. Jak wyjaśnia, pole dance odejmuje jej lat.

Na osiemnastce wnuka poznałam jego koleżanki. Żadna nie spodziewała się, że jestem na tej imprezie babcią. Wszystkie od razu mówiły mi po imieniu, a po tym spotkaniu pięć z nich zapisało się na rurkę. Byłam zresztą też inspiracją dla wielu dzieci moich koleżanek.

Ciało Joli nie pozostawia złudzeń, że jego posiadaczka w treningach uczestniczy bardzo sumiennie. Mimo wieku jej skóra jest jędrna, a mięśnie pięknie zarysowane.

Fałdki i fałdeczki, czyli na pole dance nic się nie ukryje

Ciała na rurce ukryć się nie da, bo ćwiczenia możliwe są wyłącznie w skąpym stroju. Utarty wizerunek tańca na rurze niewiele ma jednak wspólnego z rzeczywistością.

W treningach uczestniczy się na boso (w wysokich szpilkach trenuje się taniec erotyczny wokół rurki, zwany exotic), a stroje to zwykle sportowe komplety, podobne do tych, które wiele kobiet zakłada na siłownię.

Faktem jest jednak, że strój składa się z majtek i stanika, bo to właśnie na skórze opiera się większość figur. Dodatkowa warstwa materiału sprawiłaby, że części chwytów (np. pod pachą, między udami czy pod kolanem) nie dałoby się zastosować. W "bikini" ćwiczą więc zgodnie wszystkie kursantki.

Ciała dziewczyn są dowodem na to, że każda z czymś się mierzy. Nawet pozornie najbardziej idealne mówią często o tym, co by zmieniły i co sprawia, że czują kompleksy. Najtrudniej, szczególnie na początku jest jednak zwykle dziewczynom plus size.

"Gruba, a co ty robisz na tej rurce?"

Do takich kursantek zalicza się też Agnieszka. Przy 165 cm wzrostu waży prawie 90 kilogramów. Jak wyjaśnia, decyzja o zapisaniu się na rurkę bynajmniej nie była dla niej łatwa.

Dalej nie jest mi łatwo, bo wiele figur wymaga większego rozciągnięcia, niż pozwala na to w tym momencie stan mojego ciała, ale staram się, ćwiczę i widzę efekty. Jest dużo lepiej, niż kiedy przyszłam na początku. Do tego dochodzi ta dzika satysfakcja, kiedy jakaś figura zaczyna wychodzić i z boku obiektywnie wygląda to dobrze. To w zasadzie jedyny moment, w którym czuję się seksownie. Nie ukrywam, że rurka jest dla mnie też formą terapii.

O tym, jak duże znaczenie dla psychiki ma pole dance, mówi wiele dziewczyn. Motywacji, które pchnęły je do pójścia na pierwsze zajęcia, też jest również całkiem sporo. Jedne chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, inne wyrzeźbić ciało, a jeszcze inne zyskać w oczach partnerów. Są też takie jak Agnieszka, które próbują poradzić sobie z kompleksami, które latami rujnowały im życie.

Oczywiście sama rurka by nie nie wyciągnęła ze stanów depresyjnych, w których się znajdowałam, bo do tego potrzebowałam terapii, ale bardzo pomogła mi w procesie akceptacji swojego ciała. Dalej nie kocham siebie, ale jestem w stanie popatrzeć na swoje ciało w lustrze, będąc tylko w bieliźnie i jeszcze pokazać się w tym stroju przed innymi. To spore wyzwanie.

O swoich doświadczeniach opowiada też Karolina. Dzięki treningom udało jej się zrzucić namiarowe kilogramy, ale szczególnie na początku nie czuła się specjalnie akceptowana.

Długo trwało, nim się złamałam żeby powiedzieć znajomym o tym, że zapisałam się na pole dance. Kiedy już emocje opadły i podchodziłam do tego z większym dystansem i swobodnie rozmawiałam, wynikła sytuacja, w której o moich treningach dowiedziały się przypadkowe osoby. Od jednego chłopaka usłyszałam: "gruba, a co ty na tej rurce niby robisz?" Trudno odpowiedzieć na takie pytanie, ale się nie poddałam. Dzisiaj widać efekty, które bardzo pozytywnie odbijają się na mojej psychice. W końcu lubię siebie, choć wcale nie wyglądam idealnie.

Rurka tylko dla kobiet? Wcale nie! Pole dance dla mężczyzn też istnieje

Choć na pole dance stereotypowo patrzy się jako na sport kobiecy, nic bardziej mylnego. Co do zasady rurka z tańcem niewiele ma wspólnego, a jako dyscyplina nosi nazwę "akrobatyka na drążku pionowym". I faktycznie elementów figur stricte tanecznych jest tam niewiele, wymaga za to sporo siły. W związku z tym na treningach pojawia się coraz więcej mężczyzn.

Wśród takich osób jest Krzysiek. Jak mówi, nie ma problemu ze swoją męskością, a widząc, jak pole dance zmienił ciało jego żony, postanowił zapisać się i on. Na początku zrobił to w tajemnicy, ale teraz zdjęcia z treningów publikuje otwarcie nawet na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Krzysiek żyje w dość dobrej relacji ze swoim ciałem i samooceną, ale również jego dotknęły negatywne komentarze.

Mam prawie 2 metry wzrostu i raczej bojowy wygląd, więc w twarz mało kto się odważy mi coś powiedzieć, ale jakieś przykrości pod tytułem "pedalskie to" albo "czy tańcze w domu dla żony przed seksem" zdarzyły się również mi.

Krzysiek opinie ma jednak w nosie, podobnie jak coraz więcej mężczyzn, którzy nie tylko zapisują się na pole dance, ale również na erotyczną wersję tańca wokół rurki, czyli exotic. – Nawet u mnie na zajęciach jest kilku panów. Zakładają 20-centymetrowe szpilki i trenują – komentuje Berenika Nienadowska-Krajewska.

Co więcej, w Warszawie funkcjonuje nawet szkoła pole dance'u, której założycielem jest mężczyzna, który prowadzi treningi. Kiedy zresztą o szkole Patryka Rybarskiego pisaliśmy w naTemat, na jego zajęcia również chodziło sporo facetów.

Pole dance w 2017 roku został oficjalnie zatwierdzony jako dyscyplina sportowa (akrobatyka na drążku pionowym) i trwają starania, by pojawił się na olimpiadzie. Eksperci zakładają, że zmagania zawodników na igrzyskach będzie można śledzić już w 2028 roku.